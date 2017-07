Vlada Srbije ignorisala više od 60 rešenja Poverenika

Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja govorio je na današnjoj sednici parlamentarnog Odbora za ljudska i manjinska prava, između ostalog i o tahjnosti državnih ugovora sa inostranim investitorima i ocenio da to nije u skladu sa zakonom.

Alarmantno je da je i prošle godine nastavljen visok trend podnošenja žalbi za pristup informacijama od javnog značaja, ocenio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i istakao da je u 2016. bilo oko 3.500 žalbi, dok je ukupan broj predmeta u obradi oko 5.000.

Na sednici skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Šabić je rekao da njegova kolege u inostranstvu za ceo mandat ne dobiju toliko žalbi koliko se u Srbiji mesečno podnese, kao i da se najveći deo žalbi podnosi zbog ignorisanja institucija, pa i same Vlade.

“Poverenik je 61 put tražio od Vlade da ona obezbedi izvršenje rešenja, i Vlada to ije uradila ni jedan jedini put. Mislim da ni tome ne treba komentar, i mislim da to nije problem Poverenika. Ako treba da kažem čiji je problem - to je problem Narodne skupštine. Ako Vlada ne radi ono što je njena obaveza po zakonu, onda ne može Poverenik da je poziva na odgovornost. Ali Narodna skupština mislim da može. Mislim i da mora.”, rekao je Rodoljub Šabić.

A u pozadini skupštinskog Odbora, odigrala se rasprava između Poverenika za zaštitu informacija i predsednice parlamenta Maje Gojković, koja se sa skupštinske govornice pozvala Šabića da podnese ostavku na tu funkciju i krene u kampanju za mesto gradonačelnika Beograda.

Ona je rekla da je Šabić saopštio da će se kandidovati za gradonačelnika i da je pričao o politici, to jest komentarisao izborne rezultate, na šta je Šabić odgovorio da to nije istina i da predstavlja pritisak na instituciju Poverenika:

“Na više novinarskih pitanja povodom predloga ili sugestije da se kandidujem za gradonačelnika, ja sam eksplicitno rekao da nisam još o tome razmišljao. Izgleda da predsednica Skupštine čita moje misli, ili bolje od mene zna šta ču ja da uradim, pa zna da li ću biti, ili neću biti kandidat za gradonačeknika.”, rekao je Šabić.

Šabić je novinarima u Skupštini Srbije rekao da to nije prvi put da Gojković zloupotrebljava funkciju predsednice parlamenta i da o njemu iznosi neistine. To je već jednom uradila grubo pričajući o mojoj plati kao dvostruko većoj, a kada su je mediji uterali u laž, nije našla snage čak ni izvini, podsetio je Šabić.