Vedrana Rudan: Srbiju osećam kao drugu domovinu

Vedrana Rudan, autorka iz Hrvatske izdala je autobiografiju pod naslovom "Život je za hrabre" u izdanju kuće Laguna. U Beogradu je gostovala na Sajmu knjiga, a za Glas Amerike govori o novoj knjizi, regionu, političarima, nacijama, životu umetnika i popularnosti. Na pitanje da li ljudi više čitaju njene knjige ili je prate zbog provokativnih medijskih nastupa, kaže da je publika jako dobro čita, a da to zna po tome što je Laguna jako dobro plaća.

Kaže takođe da ima oko 220.000 pratilaca na Fejsbuku, što je možda i normalnije u ovom modernom vremenu i da su ti nastupi na društvenim mrežama bliži ljudima.

“Autobiografiju napišeš onda kada osetiš potrebu. Ja sam je napisala kad me unuka koja ima deset godina, pitala - ko si ti nona? Jer gleda mene na videu, gleda mene na fejsu, gleda me na televiziji, i ne prepoznaje me. Kaže mi - na televiziji si ti opaka žena koja viče, na fejsu pišeš tekstove upotrebljavaš ružne reči, meni pečeš palačinke. Ko si ti?,” navodi ova autorka i dodaje da s obzirom na to da ima 70 godina, “ne znam da li ću danas otegnuti papke ili za pet dana, ja sam osetila potrebu da ispričam priču o svom životu”.

Rudan sajam knjiga u Beogradu ocenjuje kao jedan od najbitnih kulturnih događaja u regionu, ali i Evropi i pita se gde je tu predsednik Srbije Aleksandar Vučić?

“Ako Vučić ne razume šta znači sajam za Srbiju i za kulturu Evrope, neka mu neko kaže. Ja sam sigurna da u ekipi oko njega ima ljudi koji o kulturi mnogo znaju,” navodi autorka.

Na pitanje kako joj izgleda situaciju u regionu, Rudan kaže da tu situaciju diktira Amerika, a ne Hrvati i Srbi, dok za Kosovo kaže da je najveća američka baza u Evropi. A na sve veće angažovanje Rusa u regionu, ona kaže: “Ja se nadam da je toliko veliko koliko vi mislite da jeste. Bolje je da su tu dva vraga nego samo jedan, jer treba nam neka ravnoteža u zlu.”

Za sebe kaže da nikada ne obraća na pažnju na to kada daje intervje šta će neko misliti o tome što ona ima da kaže, kao i da nije tipična. Kako finansijski jedan ženski pisac živi u ovom delu sveta?

“Ja sam udata za advokata. Prema tome, ja ne hranim sama sebe, ja imam uspešnog muža, ja sam uspešna i majka sam odrasle dece koja me ne muče i ne traže pare od mene. Prema tome, prvi put u životu ja živim fenomenalno, u zemlji u kojoj se jedva preživljava,” kaže Rudan.

S obzirom da je u Beograd na potpisivanju knjige bila sa mužem i unukom, jedno od pitanja je bilo i kako se oseća danas kada dođe u Srbiju?

“Jer sam rođena u Opatiji i za nas je nekako Jugoslavija bila zemlja koja nije bila naša i nije nas zanimao ni Zagreb, ni Beograd. Za nas je bila Italija, Evropa. Nakon rata, meni je postala Srbija zanimljiva kao egzotična zemlja. Danas mi više nije egzotična, danas je to nekakva moja druga domovina. Ja se osećam od starta, od kada je ovaj rat došao i kad je to nešto počelo biti bitno, kao ljudsko biće, bez ikakvih predznaka,” kaže Rudan.