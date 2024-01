Većina američkih kompanija planira da vodi evidenciju o dolasku radnika u kancelarije

„Mislim da će kompanije početi gubiti svoje vodeće ljude kada oni shvate da će biti ovako intenzivno praćeni. Osjeća se kao da je riječ o velikom bratu i to je veoma mikromenadžment, a ljudi to ne vole”, kaže Džulija Tutejkr , koja vodi obuku za profesionalno usmjeravanje na veb stranici ResumeBuilder.com. „Mislim da će (radnici) pronaći mjesta na kojima su cijenjeni zbog onoga što donose kompaniji u odnosu na vrijeme koje provode u stolici kompanije.”

„Mislim da poslodavci ne shvataju ono što prosječan zaposleni želi u svojoj kompaniji“, navodi Tutejkr. “Osim ako kompanije koje su anketirane nemaju svoje interne ankete koje pokazuju ove informacije, bila bih zaista šokirana ako bi se ti stavovi poklopili. Ono što ja vidim kao osoba koja se bavi profesionalnim usmjeravanjem je potpuno drugačije.”

Iz jedne od tri kompanije su u anketi naveli da će otpuštati radnike koji se ne pridržavaju pravila o odlasku u kancelarije. Više od polovine kompanija (53%) kažu da bi razmotrile smanjenje plata radnicima.

Ekonomista Selčuk Eren kaže da bi kompanije koje su zabrinute zbog potencijalnog usporavanja rasta ekonomije mogle pozdraviti to da neki radnici sami daju otkaz umjesto da ih moraju same otpuštati.

„Jedan od načina da se to postigne je da se ljudi vrate u kancelarije. Možda je to u suštini cilj neke kompanije”, kaže Eren, viši ekonomista u organizaciji "The Conference Board". „Možda je to ono što one žele. One žele da imaju taj gubitak radnika jer su zabrinutee zbog mogućnosti recesije u 2024."