Većina britanskih firmi aktiviraće rezevni plan za Breksit do Božića

Velika većina britanskih firmi sprema se da sprovede svoje rezevne planove za Breksit do Božića, ukoliko ne budu razjašnjeni detalji izlaska Velike Britanije iz Evropske uije, upozorila je vodeća biznis lobi grupa u nedelju.

Konfederacija britanske industrije (CBI) upozorila je da bi to moglo da uključi i ukidanje radnih mesta, aktiviranje lanca dobavljača izvan Velike Britanije, nagomilavanje robe i premeštanja proizvodenje i usluga izvan granica zemlje.

Strah od nepostizanja sporazuma

Upozorenje stiže usled rastućih strahova da bi Britanija mogla da izleti iz EU bez sporazuma o budućnim odnosima. To bi moglo dovede do uvođenja tarifa na britanski izvoz, ponovno uvođenje carinskih prelaza i kontorla i uvođenje restrikcija na putovanja i radnu snagu - što je potencijalno otrovna kombinacija za poslovanje.

"Situacija je sada hitna", rekla je Karolin Ferbirn, generalna direktorka CBI-a. "Brzina pregovora je nadmašena realnošću sa kojom se firme susreću na terenu".

Diskusije između dve strane zapale su u ćorsokak najviše po pitanju kako zadržati otvorene granice između članice EU, Irske, i Severne Irske, koja je deo Ujedinjenog Kraljevstva.

Božnićni rok

Samit lidera EU prošle nedelje nije uspeo da napravi pomak, a drugo okupljanje predviđeno za novembar je otkazano. Naredni samit planiran je za decembar, što ostavlja malo prostora do zvaničnog datuma izlaska Britanije iz EU. Čak i ako sporazum bude postignut, postoje sumnje u sposobnost britanske premijerke Tereze Mej da obezbedi neophodnu većinu u parlamentu usled žestokih podela po tom pitanju.

"Ukoliko sporazum o izlasku bude blokiran do decembra, kompanije će pritisnuti dugme za aktivaciju svojih rezevnih planova", kaže Ferbirn. "Gubiće se poslovi i lanac snabdevanja će biti izmešten".

Ferbirnino upozorenje zasnovano je na istraživanju sprovedenom od 19. sepbembra do 8. oktobra među 236 malih i srednih preduzeća sa do 500 zaposlenih. Podaci pokazuju da će 82 odsto firmi morati da aktivira svoje rezevne planove do decembra, ukoliko proces Breksita ne bude jasan.

Negatini uticaj

CBI takođe tvrdi da je kod 80 odsto firmi Breksit već načinio negativni uticaj po njihove odluke u vezi sa investiranjem, što je više nego dvostruko više od 36 odsto iz prošle godine. Istraživanje je pokazalo da je 66 odsto biznisa saopštilo da Breksit ima uticaj na privlačnost Velike Britanije kao zemlje za ulaganje, dok je 24 odsto odgovorilo da uticaja na poslovanje nije bilo.

Neke velike kompanije počinju da budu izrazito uznemirene zbog ćorsokaka u koji su zapali pregovori o Breksitu. Prošle nedelje, pred samit u Briselu, farmaceutski gigant AstraZeneca i proizvođač automobila Ford izdali su saopštenja u kojima podstiču sumnje u svoja ulaganja u Britaniju.

"Nesigurnost je isušila investicije iz Velike Britanije", rekla je Ferbeirn.