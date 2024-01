Dok SAD izvršavaju udare u Jemenu, o vojnoj pomoći Ukrajini se i dalje diskutuje

Američka vojska saopštila je da je u utorak napala tri objekta u zapadnom Iraku koje je koristila ekstremistička grupa Kataib Hezbolah koju podržava Iran. To je najnoviji u nizu vazdušnih udara u znak odmazde nakon što su ekstremisti napali američke snage u Iraku i Siriji više od 150 puta od sredine oktobra.

Postoji sve veća zabrinutost da će Sjedinjene Države uskoro biti umešane u još jedan rat na Bliskom istoku, dok podržavaju Izrael u borbi protiv Hamasa i svog evropskog partnera, Ukrajinu, koja se bori protiv ruskih napadača.



Od Iraka, do Jemena, američke snage, ponekad uz pomoć britanskih snaga, uzvraćaju udarac grupama koje podržava Iran. Huti teroristi su više od 30 puta napali međunarodne brodove u Crvenom moru i Adenskom zalivu, kako kažu, kao odgovor na rat protiv Hamasa u Gazi, iako su mnogi njihovi napadi bili usmereni na brodove koji nisu povezani sa Izraelom.

Vazdušni udari u Jemenu ove nedelje su pogodili objekte sa oružjem, radarske lokacije i projektile za koje su SAD navele da su spremni za lansiranje na međunarodne brodove.



“Naš cilj je da osiguramo da Crveno more bude bezbedno i sigurno za međunarodni pomorski saobraćaj i mornare. To je naš jedini cilj", izjavio je portparol Pentagona Pet Rajder.

Međunarodna zajednica poziva na hitno okončanje nasilja.



Generalni sekretar UN-a, Antonio Gutereš, pozvao je "sve strane da se povuku sa ivice i razmotre užasnu cenu ljudskih gubitaka regionalnog sukoba.”



Bela kuća kaže da je regionalni sukob upravo ono što SAD, Britanija i drugi saveznici pokušavaju da izbegnu tim vazdušnim napadima.



"Ako si u svađi sa nekim, i možeš da nađeš način da mu vežeš jednu ili obe ruke iza leđa, to nije eskalacija. To je deeskalacija. To je oduzimanje sposobnosti drugoj strani da nanese štetu", objasnio je Džon Kirbi, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost.



Bred Boumen, iz Fonda za odbranu demokratija priznaje "puno poena za to što ne želimo regionalni rat i pokušavamo da izbegnemo regionalni rat. Ali prema vestima, izgleda da je jedan rat već u toku."

On kaže da SAD ne napadaju dovoljno snažno grupe koje podržava Iran na Bliskom istoku.



“Oni neprestano pokušavaju da ubiju Amerikance. I jedini razlog zašto nismo imali više američkih žrtava je zato što smo preduzeli mere da se odbranimo i imali smo sreće", ističe Boumen dodajući da slab odgovor Sjedinjenih Država ne uzima u obzir krajnjeg agresora: Iran.



“I što više pričamo o Hutima, Hamasu ili Hezbolahu, to više igramo u velikoj strategiji Irana gde oni upravljaju svojim marionetama. Napadaju nas svojim marionetama. Oni kriju svoje postupke preko svojih marioneta, a onda kada im se suprotstavimo, napadamo lutku, a ne lutkara", kaže on.



Tenzije rastu kako Kongres blokira dodatna finansijska sredstva SAD za Izraelske snage odbrane, kao i dodatna finansijska sredstva za Ukrajinu, čije snage vode skoro dvogodišnji rat protiv ruskih agresora.



Dok se oporavljao od hospitalizacije ranije ovog meseca, sekretar za odbranu Lojd Ostin bio je domaćin desetak zemalja, na prvom sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine od kada je Pentagonu ponestalo sredstava koje je Kongres odobrio da pošalje u Kijev. Cilj grupe je da nastavi koordinisanu vojnu podršku.



Upitan da li Ukrajina može da dobije rat protiv Rusije, ambasador Ukrajine u UN Sergej Kislicja je odgovorio:



“Ukrajina će pobediti u ovom ratu, ali ne samo Ukrajina, već ceo demokratski svet.”



Sjedinjene Države i dalje treniraju ukrajinske pilote na avionima F16 u saveznoj državi Arizoni, u nadi da će dodatna sposobnost dati Ukrajini prednost u borbi za opstanak. U masovnom ruskom vazdušnom napadu na Ukrajinu u utorak poginulo je nekoliko osoba, dok je 50 povređeno.