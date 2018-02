Usvajanje deklaracije RS i Srbije odloženo, mediji preneli delove teksta

Iako je iz Banjaluke i Beogada najavljivano da će biti usvojena na Sretenje, Dan državnosti Srbije, deklaracija koju je trebalo da donesu zajedno institucije Srbije i Republike Srpske, ipak nije usvojena. Prema pisanju medija, razlog za to je zahtev predsednika Srbije da se cela stvar odloži.

Deklaracija je pompezno najavljivana mesec dana ranije. Bliski Vučićev saradnik Nikola Selaković naziva je pravno-političkim aktom o zaštiti srpskog jezika i kulture, a predsednik RS Milorad Dodik dokumentom o opstanku srpskog naroda. Da bi trebalo da bude usvojena na Sretenje, pored Dodika najavljivao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučuć.

"Formalni dokument će se zvati Aneks sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, jer mi želimo da to usvoje dva parlamenta i da se to potpiše. Taj dokument je gotov. Polovinom februara je Sretenje i Dan državnosti Srbije. Nekoliko dana pre toga bi parlamenti usvojili deklaraciju, a na Sretenje bi to promovisali. To je definitivni dogovor", rekao je Dodik ranije najavljujući usvajanje.

Sednica Skupštine Srbije, na kojoj je prema najavama trebalo da se raspravlja o deklaraciji, nije međutim ni bila zakazana, niti je tekst deklaracije predočen javnosti. Rad Skupštine Srbije i inače je suspendovan tokom trajanja kampanje za gradske izbore u Beogradu.

Medijima nije uspelo da dobiju objašnjenje zbog čega je to tako, ali su neki poslanici vladajuće stranke anonimno objasnili da je razlog verovatno to što Vučić ne želi da "gura prst u oko" Evropskoj uniji, odnosno da je zatražio odlaganje od nekoliko nedelja dok ne dobije širu međunarodnu podršku za takav akt, preneo je Danas.

Banjalučki "Glas Srpske" piše da je imao uvid u dokument, a navode tog lista prenose i mediji u Srbiji. Prema njima, tekst predviđa da Republika Srpska i Srbija osnuju "nacionalni savet za očuvanje identiteta srpskog naroda". RS i Srbija trebalo bi da zajednički i organizovano deluju i sprovode niz mera kako bi "sprečili asimilaciju srpskog naroda".

U dokumentu se navodi da je svrha donošenja sporazuma, omogućavanje zajedničkog i organizovanog delovanja Srbije i Republike Srpske, čiji je glavni cilj sprečavanje asimilacije srpskog naroda.

Kao mere za sprečavanje te asimilacije između ostalog se navodi negovanje bliskih odnosa sa matičnom državom, ubrzanje ekonomskog razvoja, jačanje svesti o zajedničkom poreklu, čuvanje i negovanje srpske kulture i nacionalnog identiteta.

To bi trebalo da bude obezbeđeno ostvarivanjem prava na upotrebu srpskog jezika i ćirilice kao matičnog pisma, prava na izražavanje, izučavanje i razvoj srpske kulture, izučavanje nacionalne istorije, negovanje "herojske, pravdoljubive i slobodarske tradicije srpskog naroda" i obeležavanje nacionalnih praznika, navedeno je u sporazumu.

Sporazumom je predviđeno i uspostavljanje i sprovođenje jedinstvenih programa učenja srpskog jezika, ćiriličnog pisma, istorije, književnosti i kulture, a analizu sadržaja za više predmeta već su počeli da vrše predstavnici resornih ministarstava Srpske i Srbije, prenose mediji.