Pronadjena tela sedam mornara na brodu USS Ficdžerald

Sjedinjene Države su opozvale potragu za sedam nestalih mornara pošto su njihova tela pronadjena u spavaonici pomorskog razarača USS Ficdzerald koji se rano juče ujutru sudario sa velikim trgovinskim brodom nadomak obale Japana.

"Potraga i spasilačka natojanja su okončani" saopštio je juče novinarima komandant sedme američke flote Vice admiral Džozef Okoin. Američke vlasti su prećutno riznale da nije bilo preživeli mada je Okoin odbio da kaže koliko tela je pronadjeno dok rodajci poginulih vojnika ne budu informisani.

Okoin je naveo da je morska voda prodrla u spavaonice i da su delovi desne strane broda bili potopljeni. "Šteta je znatna. Veliki deo je pod vodom." rekao je Okoin u pomorskoj bazi Jokosuka gde je stacionirana američka sedma flota.

On je govorio dok je ukotvljeni USS Ficdžerald bio iza njega pošto su ga nosači preneli do obale u satima posle sudara u jednom prometnom kanalu, 104 kilometara jugozapadno od Jokosuke. Veliki deo posade je u to vreme spavao. Okoin je izrazio nadu da će USS Ficdžerald za godinu dana biti ponovo operativan jer će za popravke biti potrebni meseci.

Nije bilo neposrednog objašnjenja za sudar.