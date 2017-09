Unutrašnji dijalog koji je o Kosovu najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće imati nikakvog smisla bez bez Srba sa Kosova, zaključeno je na okruglom stolu u Gračanici koji je organizovao Srpski nacionalni forum na temu “Unutrašnji dijalog – šansa ili farsa”. Istaknuto je i da bi Beograd trebalo da dozvoli da Srbi sami, bez ikakvih pritisaka, izaberu svoje predstavnike.

O tome da li je unutrašnji dijalog o Kosovu šansa ili farsa razgovarali su predstavnici različitih političkih partija i udruženja, a jedan od zaključaka je i da će Srpski nacionalni forum zatraži hitan sastanak sa predstavnicima Vlade i predsednikom Srbije o budućem dijalogu.

Oliver Ivanović smatra da unutrašnji dijalog o Kosovu ne sme da bude oročen i da treba da traje dugo, možda i kako je kazao nekoliko godina. Po njegovim rečima dijalog će biti besmislen ako u njemu pored Srpske pravoslavne crkve ne učestvuju i svi Srbi sa Kosova.

“Vučić mora da čuje sve opcije Srba sa Kosova, od najradikalnijih i najtvrđih do onih koji su najumereniji ili čak podržavaju postojeću vlast. Slobodan sam da podsetim, da sam kad su 2006. godine počeli pregovori u Beču sa Ahtisarijem, sugerisao i treću delegaciju za stolom, ali me tad niko nije podržao. Mislim da je ovo o čemu sad govorimo, to je treća delegacija za stolom, sastavljena od Srba sa Kosova i Srpske pravoslavne crkve, jer je naše “gledanje” dosta slično”, rekao je Ivanović.

Momčilo Trajković kaže da je cilj Srpskog nacionalnog foruma da inicijativa Aleksandra Vučića o unutrašnjem dijalogu ne postane farsa, ali smatra da to zavisi upravo od samog Vučića.

“Ako Vučić misli da to bude ozbiljan dijalog, a ne farsa on će onda itekako razgovarati i treba da razgovara sa Srbima sa Kosova koji drugačije misle od onih koje je on izabrao. Ako on ima dobre namere onda treba da čuje, treba hitno da “probudi” Univerzitet u severnoj Mitrovici, jer tamo taj dijalog treba da se vodi, tamo je ta prva linija naše elite”, kazao je Trajković.

Potpredsednik Srpskog nacionalnog foruma Živorad Lazić smatra da je trenutno Srbima na Kosovu najneophodnije da Beograd omogući da Srbi sami bez ikakvih pritisaka, pretnji i ucena izaberu svoje predstavnike.

“Nama je najveći problem upravo naša vlast u državi Srbiji, zato što ne dozvoljava da se mi na pravilan način izaberemo i organizujemo. Mi danas imamo Srpsku listu koja je nama nametnuta, ona nije izabrana od strane ovog naroda”, kazao je Lazić.

Među učesnicima okruglog stola bilo je i onih koji smatraju da je unutrašnji dijalog postao “farsa” i pre nego što je počeo.

“Treba problem Kosova da se vrati u Ujedinjene nacije i da se proglasi okupacija Kosova, a nikako Evropska unija da rešava problem Kosova”, rekao je član Pokreta Dveri iz Gračanice Dragan Popović.

“Mi ne znamo da li je taj unutrašnji dijalog – dijalog o granicama Kosova, o podeli Kosova, izdaji Kosova, predaji Kosova…to nije jasno definisano”, kazao je predsednik Građanske inicijative Centralno Kosovo Branislav Marković.

Iako su bili pozvani, današnjem skupu nisu prisustvovali predstavnici Srpske liste, kao ni direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.