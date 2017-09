Severna Koreja slavi godišnjicu osnivanja, UN o novim sankcijama

Severna Koreja svečanom ceremonijom obeležila je 69.godišnjicu osnivanja. Svečanosti je prethodila najava Južne Koreje da bi Pjongjang mogao da lansira još jednu raketu, ali to se do sada nije desilo. A Ujedinjene nacije formalno su zatražile od Saveta bezbednosti da u ponedeljak glasa o nacrtu novih sankcija protiv Severne Koreje.



U nacrtu u koji je Glas Amerike imao uvid, poziva se na zabranu prodaje nafte, naftnih derivata I prirodnog gasa Severnoj Koreji. To bi najviše moglo da pogodi Kinu od koje Pjongjang kupuje skoro sav gas I naftu. SAD u nacrtu traže I da se stopira izvoz tekstila iz Severne Koreje, što je deo industrije koji godišnje donosi milione dolara.

Takođe se traži da se državljanima Severne Koreje zabrani rad u stranim zemljama. Dilplomatski izvori preneli su agenciji AFP da se Rusija I Kina protive skoro svim najavljenim merama.