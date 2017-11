Ulazak Srbije i CG u EU do 2025. hrabro ali moguće obećanje

Evropske perspektive Zapadnog Balkana, naziv je skupa organizovanog u Evropskom parlamentu, skupa koji je za cilj imao ohrabrenje južnim evropskim susjedima da nastave sa reformama i evropskim putem. Obećana 2025. godina kao vrijeme ulaska Srbije i Crne Gore u EU jeste hrabro ali i moguće obećanje, kažu parlamentarci, nadajući se da će taj vremenski okvir ući u najavljenu novu strategiju Unije prema regionu.



Nije novost da je Evropski parlament možda i najaktivnija institucija u Briselu na ohrabrivanju zapadnobalkanskog regiona da hrabrije ide putem reformi i evropskih integracija, a i večerašnji skup je bio u tom pravcu. Gotovo neočekivano, u podršci regionu pridružio im se nedavnim govorom i predsjednik Evropske komisije, svojim obećanjem da će Srbija i Crna Gora do 2025. postati evropske članice.

"Smatram da je Junker veoma hrabar političar kada je to rekao, jer moramo stvari spustiti na zemlji i sve zavisi od toga kako se radi u samoj zemlji. Lično, veoma rado bih izrazio dobrodošlicu Srbiji i CG čak i ranije, ali nije moguće nešto ubrzati bez ispunjavanja svih kriterija. Ipak, ova Junkerova izjava je mnogo bolja od one da neće biti proširenja u narednih pet godina, jer to je sada na neki način i zvanično, ozbiljno obećanje od strane evropskih institucija i države regiona to treba jednako ozbiljno da prihvate. Ako je takvo obećanje dao predsjednik EK, mislim da mi sada treba sve da planiramo u skladu sa takvim obećanjem", rekao je član Spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta, Eduard Kukan.

Podrška EP regionu je nesporna, kao što je i nesporno da su Srbija i Crna Gora do sada uložile najveće napore da predju put ka evropskom članstvu. Kada će se to desiti, manje zavisi od Brisela.

"Svih šest država regiona imaju jasnu evropsku perspektivu a prednjače Crna Gora i Srbija. Srbiju posebno poznajem kao njen izvjestilac a kada će se ona pridružiti Uniji u najvećoj mjeri zavisi od toga da li je politika u toj zemlji sprema da ispuni očekivao. Reforme se moraju usvojiti i primjeniti. Veoma aktivno podržavamo zemlju u tim naporima a mislim da je za cijeli Zapadni Balkan izjava Junkera važna jer je po prvi put ova komisija govori o proširenju, njen predsednik govori o regionu i, posebno, o dvije države Zapadnog Balkana. Mnogi članovi Spoljno-političkog komiteta iz različitih političkih grupa su godinama naporno radili na ovome i veoma smo zadovoljni da konačno i predsjednik EK sada o tome govori", zaključuje predsjedavajući Spoljno-političkog komiteta EP i izvjestilac za Srbiju, Dejvid Mekalister.