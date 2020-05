U turizmu velika šteta, nada domaći turisti

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da će Srbija, kao i sve druge zemlje, imati veliku štetu u turističkoj privredi zbog krize izazvane pandemijom korona virusa i istakao da se država okreće domaćim turistima.



"Oni nam postaju adut za oporavak turizma", rekao je Ljajić.



Kako je naveo za RTS, od sutra počinje apliciranje za 400.000 vaučera za boravak u Srbiji, a apliciranje za vaučere se odvija putem Pošte.

"Do sada je 160.000 vaučera podeljeno, od kojih je 57 odsto otišlo na penzionere. Ali, rašće broj sigurno", rekao je ministar.



Lajić kaže da svaki ugostitelj, hotel, izdavalac privatnog smeštaja može i ne mora da se prijavi za korišćenje vaučera. Trenutno je oko 1.500 ugostiteljskih objekata gde vaučeri mogu da se koriste, precizirao je Ljajić.



On je povodom zahteva hotelijera i turističkih radnika da se produži period na još šest meseci u oslobađanju od poreza i doprinosa, kao i da moratorijum na otplatu kredita bude produžen na dodatnih šest meseci, rekao da veruje da će do ponedeljka biti sačinjen paket pomoći turizmu, koji će, kako je naznačio, zavisiti od finansijskih mogućnosti.