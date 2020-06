Kon: Nova žarišta u studentskom domu na Karaburmi, u Tutinu i Novom Pazaru

Epidemiolog Predrag Kon ukazao je na nova žarišta epidemije Koronavirusa - u studenskom domu u beogradskom naselju Karaburma, kao i u Novom Pazaru i Tutinu, zbog, kako je rekao, proslave Bajrama.

Kon je za TV Prva izjavio da su se građani ponašali disciplinovano tokom postojanja restriktivnih mera, ali da je sada sve pitanje odnosa građana i da drugi talas epidemije koronavrusa nije isključen, te da bi mogao da bude vrlo intenzivan.

"Imate situaciju da je u jednom vrtiću to krenulo, počelo kod jedne osobe koja radi na održavanju higijene i ona je sa tri saradnice putovala i tako je došlo do zaražavanja. Srećom nije bilo dužeg kontakta sa decom i direktog kontakta dužeg od 15 minuta sa vaspitačicama, ali su tri vaspitačice udaljene sa posla", rekao je on, prenosi B92.

Rekao je i da postoji problem zbog povratka 17.000 studenata u Beograd zbog ispita.

"Imate u Novom Pazaru žarište nakon Bajrama i u Tutinu. Pojavljuju se žarišta i mi to sve držimo pod nadzorom, ali sprovoditi taj nadzor nije jednostavno. MI sad imamo 250 kontakata koji su pod nadzorom. Oni su slobodni ljudi, ali iz dana u dan se čujemo sa njima i pratimo njihovo stanje", pojasnio je Kon.

Kazao je da ukidanje restriktivnih mera ne znači da ne postoji nikakva kontrola i da, dok se nadležni organi trude da nadziru situaciju, postoje ljudi koji ne primenjuju nikakve mere zaštite.

Kon je dodao da ne možemo da se igramo sa tim i da dozvolimo da se virus vrati u nekom intenzivnijem talasu.

"Ako ste starija osoba i morate da idete u prodavnicu, nosite masku i nemojte da prilazite nekome na metar", zaključio je Kon.

Koronavirus u studentskim domovima

Korona virus je ušao u studentske domove u Beogradu, sa dvadesetak obolelih studenata, a epidemiolog Studentske poliklinike Mila Paunić navodi da je situacija u ovom trenutku pod kontrolom.

Izolaciju obolelih studenata i kontakata, rešili smo ad hoc, uz pomoć ustanove Studentski centar, koja je pronašla prostor za izolaciju, rekla je Paunić za Nova.rs.

Veliku pomoć pružile su nam kolege iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Reč je o dvadesetak studenata i njihovih kontakata, koji su u izolaciji, dodala je Paunić.

Domovi su, rekla je Paunić, gusto naseljeni kolektivi, mladi se intenzivno druže, studentske sobe su male i uvek postoji pretnja da se infekcija proširi, ali mi radimo sve da se to ne desi.

"Stabilno u studentskim domovima"

Od 15. maja i povratka studenata u beogradske studentske domove do sada su potvrđena tri slučaja infekcije korona virusom, saopštio je danas Studentski centar "Beograd".

Sva tri potvrđena slučaja dobila su pravovremenu lekarsku pomoć, dok je dvadesetak studenata koji su bili u kontaktu sa osobama pozitivnim na korona virus, odmah izolovano i testirano. Ti studenti nisu imali simptome bolesti pri povratku u studentski dom, ali su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, što su, naknadno saznali.

Svim stanarima studentskih domova propisano je obavezno praćenje mera i preporuka, poput izbegavanja bliskih kontakata, redovnog pranja ruku u skladu sa preporukama stručnjaka, korišćenja "dezinfekcionih barijera" za obuću, nošenja maski, kao i održavanja higijene životnog i radnog prostora.

Sve detaljne preporuke, naglašeno je u saopštenju, studenti mogu da pronađu na sajtu SC "Beograd".

U Srbiji novoobolelih 73, preminula još jedna osoba

U Srbiji je od posledica zaraze korona virusom preminula još jedna osoba, dok je registrovano 73 novoobolelih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

U protekla 24 časa testirano je 4.308 osoba, a pozitivan test potvrđen je kod njih 73.

Na respiratorima je 15 pacijenata.

Od početka epidemije u Srbiji je od posledica koronavirusa preminulo 250 ljudi.