Učesnici protesta upali u zgradu RTS-a

Na još jednom protestu "Jedan od pet miliona" građani su posle okupljanja na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu krenuli u protestnu šetnju. Kako su i najavili, blokirali su ulaz u zgradu Radio-televizije Srbije , a jedan broj demonstranata, predvođen liderom Pokreta Dveri Boškom Obradovićem, ušao je u prostorije javnog servisa.

Prisutne su snage policije koje za sada ne reaguju. Demonstranti su ispred RTS blokirali oba ulaza u zgradu i kažu da će tu ostati dva sata, a organizuju i "Dnevnik slobodne Srbije".

Na protestu je, pre šetnje, govorio potpredsednik Narodne stranke i dramaturg Siniša Kovačević, koji je rekao da Beograđani žive u Ludogradu u kom se Nova godina slavi od avgusta do marta. Jedino rešenje za Kosovo je da Vučić ode, naveo je Kovačević. On je građane pozvao ne u šetnju, već u "marš do slobode". Građani nose transparente "Hoćemo drveće, nećemo gondolu", "Šetamo za zdraviju prirodu i društvo"...

Kolegijum RTS ocenio je ranije da blokadom zgrade RTS-a organizatori "prelaze granicu koja postoji između legitimnog protesta i nelegitimnog pritiska na sve zaposlene u Javnom servisu". Na to je odmah zatim stigao odgovor organizatora protesta, koji su naveli da to nije pritisak na zaposlene, već na rukovodstvo javnog servisa.

Traženo je da RTS protestima posveti pet minuta u svojim informativnim programima, da javni medijski servis jednako izveštava o svim političkim opcijama i da generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević i urednik Informativnog programa Nenad Lj. Stefanović podnesu ostavke.