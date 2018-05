Tusk: Potvrda evropske perspektive Zapadnog Balkana

Večeras su u Sofiji okupljeni evropski lideri pred sutrašnji samit o Zapadnom Balkanu - pored posljednjih priprema za susret sa balkanskim liderima razgovara se i o aktuelnim evropskim ali i globalnim temama, poput odnosa sa Amerikom i situacije sa Iranom. Međutim, sve to o čemu se razgovara večeras i o čemu će se razgovarati sutra, kako kaže predsjednik Evropskog savjeta, Donald Tusk, ima globalnu dimenziju: ili ćemo biti zajedno ili nas neće biti, kaže on.



Evropski lideri su se okupili u glavnom gradu Bugarske pred sutrašnji samit o Zapadnom Balkanu, koji, više puta je naglašeno, nije samit proširenja, ali jeste približavanja Zapadnog Balkana evropskoj matici, jačanja svih vrsta veza kako bi evropske perspektive bile realnije...



"Sutra ćemo, prvi put nakon 15 godina, da se kolektivno sretnemo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana. Biće to prilika za obje strane da reafirmišemo stav da evropske perspektive ostaju zapadnobalkanski geostrateški izbor. Preko tog dugoročnog cilja, želimo da pokažemo da nam je stalo do socio-ekonomskog razvoja regiona, sada, u ovom trenutku. Investiranje u infrastrukturne i ljudske veze sa Zapadnim Balkanom i regiona izmedju sebe je od najvećeg interesa EU, i to će biti cilj samita. Nadam se da ćemo naše prijatelje sa Zapadnog Balkana da približimo EU", navodi predsjednik Evropskog savjeta, Donald Tusk:



"Mislim da je dobro da se bavimo situacijom na Zapadnom Balkanu, jer za EU stabilnost regiona je od ključne važnosti. Moramo da ojačamo ekonomsku situaciju u tim zemljama a moj prijedlog će biti da se uloži više novca i fondova u infrastrukturu na Balkanu. Podržavam i ideju evropskog komesara za digitalnu agendu da se ukine roming... mislim da se Zapadnim Balkanom treba sve više da bavimo narednih mjeseci”, navodi predsjednik Evropskog parlamenta, Antonio Tajani.

​Lideri država Unije večeras posebno razgovaraju o odnosu Evrope i

Amerike, partnera koji to moraju i ostati ali...



"Danas smo svjedoci novog fenomena: nadmoćne samouvjerenosti američke administracije. Posmatrajući posljednje odluke predsjednika Trampa, neko bi rekao: sa takvim prijateljima nam ne trebaju neprijatelji. Ali, iskreno, Evropa treba da bude zahvalna Trampu jer zahvaljujući njemu smo se oslobodili iluzija. Učinio je da shvatimo: ako nam treba ruka pomoći, možemo da se oslonimo samo na svoju vlastitu", kaže Tusk.



Po njemu, sve o čemu se razgovara večeras i o čemu će se razgovarati sutra ima globalnu dimenziju - Evropa će u toj novoj globalnoj igri biti ili jedan od ključnih igrača ili pijun, a kako bi, umjesto objekta, bila subjekt, Evropa se mora ujediniti ekonomski, politički i vojno kao nikada do sada...

"Da pojednostavim: ili smo zajedno, ili nas neće biti", poručuje Tusk.