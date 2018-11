Turski zvaničnik: Telo Kašogija rastvoreno u kiselini

Američki državni sekretar Majk Pompeo rekao je da će morati da prođe još nekoliko nedelja pre nego što SAD prikupe dovoljno dokaza za uvođenje sankcija zbog ubistva novinara Džamala Kašogija, ali da će Vašington odgovoriti na to ubistvo. Stejt department je ranije pozvao Saudijsku Arabiju da pronađe posemrtne ostatke Kašogija i vrati ih njegovoj porodici. U međuvremenu, savetnik turskog predsednika Jasin Aktaj rekao je za list „Hurijet“ da je telo novinara raskomadano kako bi ga se ubice lakše otarasile i pomenuo mogućnost da je možda rastvoreno u kiselini.

Porodica i prijatelji ubijenog saudijskog novinara koji je živeo u Americi Džamala Kašogija, apeluju na nadležne da im predaju njegove posmrtne ostatke kako bi ih sahranili.

“Naš prioritet je, kao i Kašogijeve porodice, da dobijemo bar delove njegovog tela i ispunimo mu poslednju želju – da bude sahranjen na groblju u Medini. Želimo to da ostvarimo i zato apelujemo na ceo svet da izvrši pritisak na saudijsku vladu da, pre nego što otkrije ubice, pronađe njegove ostatke kako bismo ga sahranili, pre nego što se cela stvar zataška”, kaže Fejt Oke iz tursko-arapskog udruženja medija.

I Stejt department je pozvao Saudijsku Arabiju da pronađe i vrati Kašogijeve posmrtne ostatke. Predsednik Donald Tramp izneo je svoje mišljenje o tome da li smatra da su ga Saudijci izdali ubistvom Kašogija.

“Ne, nisu me izdali. Nadam se da će sve biti rešeno. Sada ima mnogo činjenica i mnogo toga za čim smo tragali. Nisu izdali mene, možda su izdali sebe”.

Analitičari kažu da je to što su Saudijci ubili Kašogija, pa najpre to porekli, a onda nekoliko puta promenili priču o tome šta se desilo – princa Mohameda bin Salmana dovelo u nezgodnu poziciju. Neki smatraju da Amerika sada ima moć da pritisne Saudijce da okončaju rat u Jemenu, koji je doveo do toga da polovina populacije te zemlje - 14 miliona ljudi, može da umre od gladi.

“Ne sumnjam u to da je ubistvo Kašogija pojačalo pritisak na Saudijce da pristanu na prekid vatre u Jemenu i da prave ustupke na drugim mestima”, kaže Hilal Kašan sa Američkog univerziteta u Bejrutu.

Američki državni sekretar Majk Pompeo je takođe rekao da je vreme za prekid sukoba u Jemenu – što je veliki preokret u politici SAD.