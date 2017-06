Tuče, incidenti i hapšenja pred izbore na Kosovu

Vozač lidera Partije kosovskih Srba Aleksandra Jablanovica pretučen je na protestu Srpske liste u Leposaviću, ispred prostorija ove partije u vreme dok je Jablanović držao konfernciju za novinare. Jablanović je sinoć priveden, zbog kako navodi policija posedovanja i upotrebe vatrenog oružja, ali je ubrzo pušten.

Pretučeni vozač Aleksandra Jablanovića, Milan Radojević je kako su saopštili iz Partije kosovskih Srba sa teškim povredama prevezen u hitnu službu doma zdravlja Leposavić, odakle je transportovan u Kliničko bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici. Novinari nisu zabeležili trenutak napada, jer su u to vreme bili u zgradi gde je Jablanović držao konferenciju za novinare.

“Ovaj slučaj govori ko stoji iza napada i odakle dolaze pretnje na severu Kosova i na celom Kosovu tokom ove predizborne kampanje i u čijim redovima su tabadžije i oni koji misle da se silom može rešavati ono što bi trebalo da se rešava jednim demokratskim putem kroz izbore”, rekao je Jablanović.

Jablanovića je sinoć privela Kosovska policija zbog posedovanja oružja. Međutim, iz Srpske liste je saopšteno da je Jablanović sinoć repetirao pištolj na aktiviste Srpske liste dok su u Leposaviću lepili predizborne plakate.

Jablanović je kazao da nikakvog potezanja pištolja nije bilo već da je došlo do verbalnog sukoba sa pristalicama Srpske liste koji su cepali predizborne plakate Partije kosovskih Srba čiji je on lider.

“Kada sam se udaljio nekih 30-40 metara od mesta gde je bio taj verbalni sukob, koračajući stepeništem, pošto sam za pojasom imao oružje sa dozvolom, meni je to oružje ispalo kroz nogavicu i palo na trotoar. Policajac koji je bio tu u blizini je rekao “molim vas nemojte da dirate oružje” i ja sam kazao da nema problema, da je oružje sa dozvolom. Policajci su uzeli oružje, ja sam otišao da uzmem svoj novčanik i dogovorili smo se da dođem u policijsku stanicu da dokažem da li je oružje moje i da li imam dozvolu za njega. Otišao sam do policijske stanice, nikakvu izjavu nisam davao, dao sam na uvid dozvolu i to je bilo sve”, kazao je Jablanović.

Među okupljenima ispred prostorije Partije kosovskih Srba koji su protestovali protiv Jablanovića bili su i predsednik Srpske liste Slavko Simić i predsednik Skupštine opštine Leposavić Zoran Todić. Simic je za sinoćnji incident u Leposaviću optužio Prištinu.

“Nema sumnje da nam je Priština instalirala tenzije uoči izbornog procesa i nema sumnje da nam je Priština instalirala svoje ljude koji izazivaju probleme u najsevernijoj opštini na Kosovu i Metohiji, a tu pre svega mislim na klan Jablanovića. Dakle, juče su napadnuti naši aktivisti Srpske liste, juče je napadnuta Srbija, jer ukoliko neko preti aktivistima Srpske liste, on preti i našoj državi”, rekao je Simić.

Jablanović je kazao da je iz policije pušten nakon što je pokazao dozvolu za oružje i da nije bilo nikakve prijave. U međuvremenu regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić, rekao je za Kontakt plus radio da je slučaj otvoren po nalogu tužioca i da će protiv Aleksandra Jablanovića biiti podneta krivična prijava za neovlašćeno posedovanje i upotrebu oružja tokom sinoćnjeg incidenta u Leposaviću.