Tramp tvrdi da je Komi lagao tokom svedočenja u Kongresu

Predsednik Donald Tramp je danas rekao da "nikada nije tražio" od bivšeg šefa Federalnog Istražnog biroa Džejmsa Komija da obustavi istragu njegovog nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Majkla Flina o njegovim kontaktima sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu.



Tramp je tvitovao da je Komi lagao kada je u junu svedočio u Kongresu da mu je Tramp rekao kako se nada da on "može da nadje način da ostavi to po strani, da ostavi Flina na miru, jer je on dobar momak." Najnovija današnja primedba predsednika Trampa pada dva dana pošto je Majkl Flin rekao da se oseća krivim jer je lagao agente Federalnog istažnog biroa o razgovorima koje je imao sa bivšim ruskim ambasadorom Sergejom Kisljakom pre godinu dana u nedeljama pre nego što je Tramp preuzeo položaj u Beloj kući.

U nizu tvitova Tramp je napao vodeće medije njegovim omiljenim epitetom "lažne vesti" i Komija zbog njegove prošlogodišnje istrage poražene Trampove protivkandidatkinje, Hilari Klinton, zbog njene upotrebe privatnog i mejl servera dok je bila na položaju državne sekretarke.

Tramp je naveo da su berzanski investitori u petak izgubili "mnogo miliona dolara" zbog "lažnog i nepoštenog" izveštvanja TV mreže ABC da će Flin svedočiti da mu je Tramp, dok je još bio kandidat, "dao direktive da kontaktira ruske zvaničnike. Specijalni istražitelj Robert Maler vodi krivičnu istragu o mešanju Rusije u prošlogodišnje izbore.