Trampova strategija - ekonomska konkurentnost i vojna moć

U godišnjem izveštaju, koji je obavezan da podnese američkom Kongresu, predsednik Donald Tramp izneo je strategiju nacionalne bezbednosti i svoju viziju mesta Amerike u svetu. U Trampovom planu se naglašava ekonomska konkurentnost, a Kina i Rusija označavaju kao glavni suparnici Amerike na polju globalnog uticaja.

Donald Tramp izabrao je zgradu “Ronald Regan” za mesto na kojem je izneo strategiju koja sadrži odjeke filozofije tog bivšeg predsednika “mir kroz snagu”. To podrazumeva obnovu američke ekonomske i vojne moći u skladu sa Trampovom politikom “Amerika na prvom mestu.”

“Naša strategija je da unapredimo američki uticaj u svetu. Međutim, to počinje izgradnjom bogatstva i moći kod kuće. Amerika će ponovo biti lider. Ne želimo nikome da namećemo svoj način života ali ćemo bez zadrške braniti svoje vrednosti.”

Tramp je označio Rusiju i Kinu kao konkurente koji pokušavaju da promene strukturu svetskog poretka na načine koji su suprotni američkim interesima.

“Bilo da nam se to dopada ili ne, ušli smo u novu eru konkurencije. Svesni smo da se žestoke vojne, ekonomske i političke utakmice odvijaju širom sveta. Suočeni smo sa odmetničkim režimima koji prete Sjedinjenim Državama i našim saveznicima. Suočeni smo sa terorističkim organizacijama, transnacionalnim kriminalnim mrežama i drugima koji šire nasilje i zlo po svetu. Takođe smo suočeni sa suparničkim silama, Rusijom i Kinom, koje nastoje da dovedu u pitanje američki uticaj, vrednosti i bogatstvo. Pokušaćemo da izgradimo veliko parnterstvo sa tim i drugim zemljama ali na način kojim se uvek štite naši nacionalni interesi.”

Tramp je Severnu Koreju i Iran svrstao u kategoriju odmetničkih režima i ocenio da njegova strategija izolacije i sputavanja štetnih aktivnosti vlade u Pjongjangu daje rezultate.

​“Ujedinili smo svoje saveznike u do sada neviđenom pokušaju da se izoluje Severna Koreja. Međutim, ostaje još posla. Amerika i njeni saveznici će preduzeti sve neophodne korake da obezbede denuklearizaciju i postaraju se da taj režim ne ugrozi svet.”

Iako nije pominjao ranije predsednike, Tramp je rekao da prošle bezbednosne strategije nisu uzele u obzir činjenicu da ekonomska bezbednost jeste nacionalni bezbednost.

“Naši lideri su odlutali od američkih principa. Izgubili su iz vida američku sudbinu i izgubili veru u veličanstvenost Amerike. Zbog toga su i naši građani nešto izgubili. Ljudi su izgubili poverenje u svoju vladu a na kraju - čak i veru u sopstvenu budućnost. Ali prošle godine je sve to počelo da se menja.”

Dejvid Adeznik iz Fondacije za demokratije kaže da je Trampovoa strategija oštar zaokret i kritika ranijih bezbednosnih strategija koje su se oslanjale na diplomatske proboje.

"Smatram da to jeste bila slabost u prošlosti, ta nada da ako se još više i više uključite u diplomatiju da će obe strane početi da razumeju jedna drugu bolje. To je bila dugoročna nada i demokratske zemlje su posebno sklone tom pristupu ali mislim da u više slučajeva on nije uspeo tako da bi promena bila dobrodošla.”

Tramp je kritikovan što je u svojoj strategiji izostavio ocenu bivšeg predsednika Baraka Obame iz 2015. da klimatske promene predstavljaju pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti. Trampovi saradnici međutim kažu da se ovim dokumentom planiranje i upravljanje u domenu ekologije opisuje kao predstojeći izazov.