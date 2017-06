CAIR: Zahtev administracije Vrhovnom sudu politički motivisan

Američki predsedni Donald Tramp zatražio je od Vrhovnog suda da ponovo aktivira zabranu ulaska u SAD za muslimane koji dolaze iz Libije, Irana, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Trampovu uredbu ranije su osporili niži sudovi, a sada se od Vrhovnog suda traži da preispita njenu legalnost. Portparolka Sekretarijata za pravosuđe rekla je da je sekretarijat uveren da je uredba legalna i da štiti naciju od terorista.

U Savetu za američko-islamske odnose (CAIR) ocenjuju da takva odluka nema veze sa pravom, već politikom.

"Do sada su svi sudovi osporili uredbu o zabrani. Iznenadilo bi me da Vrhovni sud uopšte prihvati da se bavi tim slučajem, jer je jedno od nezvaničnih pravila da reaguje tek kad postoje nesuglasice među nižim sudovima, a to ovde nije slučaj", kaže direktor Odeljenja za islamofobiju u Savetu za američko-islamske odnose Kori Sejlor.

A slučaj iz Portlanda ponovo je pokrenuo priču o uzrocima zločina na rasnoj osnovi. Dvoje ljudi je ubijeno, a jedan čovek teško povređen kada ih je, zbog toga što su branili tinejdžerku koja je nosila hidžab, nožem izboo Džeremi Džozef Kristijan – od ranije poznat policiji po rasističkim ispadima. Savet za američko-islamske odnose je u najnovijem izveštaju upozorio da je, zbog aktuelne političke retorike, broj napada na muslimane u Americi od 2014. povećan čak 6 puta,.

"Ovo u Portlandu nije izolovan incident. Od izbora beležimo porast diskriminacije svih manjina. Napadi na muslimane u 2016. porasli su za 57%, a zločini iz mržnje za 44%. Odmah nakon izbora registrovali smo 111 napada na muslimane. Ovi brojevi ne govore da je Amerika na pravom putu, već da se budi duh „superiornosti belaca“ i na Trampovoj administraciji je da ga uspava", napominje Sejlor.

Tramp se nedavno susreo i sa muslimanskim liderima u Saudijskoj Arabiji i pozvao na zajedničku borbu protiv terorizma. U Savetu ocenjuju da bi trebalo da razgovara i sa američkim muslimanima, i da ublaži retoriku – što je prvi korak u smirivanju situacije.

"Retorika stvara atmosferu u kojoj se ljudi osećaju loše i omogućava da se dese stvari kao u Portlandu. Toga se bojim, ali me više zabrinjava to što je vlada u rukama ljudi koji su pokazali da imaju predrasude prema muslimanima. I ti ljudi će preko vladinih instrumenata materijalizovati svoje predrasude."

U savetu ističu podatak da su u 23 odsto incidenata, u prva tri meseca ove godine, učestvovali pripadnici Carinske i pogranične službe , što tumače kao diskriminaciju od strane sopstvene vlade. Problem je, kažu, i to što društvo muslimane u Americi posmatra kao „osumnjičenu zajednicu“ – bez obzira na to koliko osuđuju terorizam.