Sportisti gnevni zbog Trampovih komentara

Američki predsednik probudio je uspavanog lava, kritikujući profesionalne sportiste koji su odbili da stoje tokom himne. Na mitingu prošlog petka, Tramp je nazvao klečeći protest nepatriotskim. Odgovor na kritiku stigao je u nedelju, kada se stotinu igrača nacionalne američke fudbalske lige masovno pridružilo protestu. Dopisnik Glasa Amerike iz Bele kuće Piter Hajnlajn, izveštava da je zapaljiva predsednička retorika dirnula u živac nacionalne debate o patrotizmu i rasnoj nejednakosti

Suočen sa “klečećim protestima” većine timova Nacionalne fudbalske lige, predsednik Tramp stao je u odbranu kritike koju je uputio na račun sportista koji odbijaju da stoje na ceremoniji podizanja zastave pred početak utakmica.

“Imamo sjajne predstavnike ove zemlje, naročito naše vojnike, policajce, vatrogasce, koji zaslužuju da budu tretirani sa poštovanjem, a kada klekneš i ne poštuješ američku himnu i zastavu – ne ukazuješ im poštovanje.

U nizu tvitova, Tramp je pohvalio navijače koji su izviždali igrače koji su kleknuli na utakmicama u nedelju i pozvao ih na bojkot dok se štrajk ne prekine.

Bivši kvorterbek NFL-a Kolin Kapernik započeo je pokret prošle sezone, kada je tokom izvođenja nacionalne himne kleknuo kako bi izrazio protest zbog rasne nepravde. Samo nekoliko igrača pridružilo se protestu pre petka, kada je predsednik SAD izjavio pred svojim pristalicama u Alabami da igrači koji odbijaju da iskažu poštovanje prema zastavi treba da budu otpušteni.

“Zar ne biste voleli da vidite jednog od tih vlasnika NFL tima, kada neko omalovaži našu zastavu, da kaže – sklonite mi ovog kučkinog sina sa terena, otpušten je. Otpušten je!

Ovaj komentar razljutio je igrače širom fudbalske lige, naročito Afroamerikance, koji ga vide kao rasno motivisanu izjavu.

“Kad god osetimo da je neko od naše braće, bilo iz našeg ili nekog drugog tima, na neki način napadnut, mi ćemo stati jedan uz drugog”, poručio je Bendžamin Votson iz tima Baltimor Rejvens.

Do ponedeljka, oglasili su se neki od najboljih sportista Amerike.

“Uopšte se ne radi o nepoštovanju zastave, naše vojske i svih koji ovaj svet čine slobodnim. Radi se o jednakosti, o tome da ljudi imaju mogućnost i slobodu da govore o nečemu što doživljavaju kao nepravedno“, ocenio je Lebron Džejms, košarkaš Klivlend Kavalirsa.

Džejms je optužio predsednika za zloupotrebu moći u nameri da podeli Ameriku.

“Živimo u vremenima kada najmoćniji na svetu dobija priliku da nas približi kao narod i inspiriše i umiri naše mlade i kaže im da je sasvim ok da prošetaju ulicom i da im niko neće suditi zbog boje kože ili rase kojoj pripadaju, ali on to ne razume i nije mu stalo."

Izloženi napadima, Tramp i njegova portparolka pokušali su da ublaže kontroverzu.

“Ne, ovo nema nikakve veze sa rasom. Nikad nisam pomenuo rasu”, rekao je Tramp.

“Ovde se ne radi o tome da je predsednik protiv nekog. Naprotiv, radi se o tome da su predsednik i milioni Amerikanaca ZA nešto, za poštovanje zastave, nacionalne himne, za to da se ispoštuju muškarci i žene koji su se borili za njihovu odbranu”, izjavila je Sara Hakabi Senders, pres sekretar Bele kuće.

Stručnjak za sportski menadžment, Danijel Keli, sa univerziteta Džordžtaun, u intervjuu putem Skajpa za Glas Amerike, rekao je da, dok mnogi Afroamerikanci vide Trampov komentar kao rasno bezosećajan, predsednik je možda nenamerno pomogao borbi za jednakost, stavljajući proteste u prvi plan.

“Svaka pobeda, svaki sportista ili vlasnik tima koji klekne i ukrsti ruke sa drugim sportistom... ima efekat. Ovo će se nastaviti i biće potrebno puno vremena i truda dok ne vidimo rezultate. Ovo je samo početak”

Kakav god da bude ishod, Trampov komentar je mali protest, koji je pre godinu dana započeo jedan čovek, pretvorio u nacionalnu senzaciju, koja će verovatno obuhvatiti i ostale američke profesionalne sportove.