Trampov advokat: Nema optužnice protiv predsednika

Protiv predsednika Donalda Trampa neće biti podignuta optužnica ako u jednogodišnjoj istrazi mešanja Rusije u američke predsedničke izbore bude utvrđeno da je počinio krivično delo, saopštio je u četvrtak jedan od njegovih advokata.

Bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani, koji se nedavno pridružio Trampovom pravnom timu, rekao je televiziji Foks da su mu saradnici specijalnog tužioca Roberta Malera nedavno rekli da će poštovati dugogodišnju politiku Sekretarijata za pravosuđe da se ne podiže optužnica protiv aktuelnog predsednika, čak i ako bi našli kredibilne dokaze o krivičnom delu.

"Sve što mogu da urade je da napišu izveštaj, i bez obzira na to koliko loš bude, možemo da se izborimo sa tim. I mi možemo da pišemo", rekao je Đulijani.

Takođe je dodao da bi tužioci mogli da predstave svoj izveštaj zameniku sekretara za pravosuđe Rodu Rozenstajnu, koji nadgleda istragu, a da bi on onda mogao da ga prosledi Predstavničkom domu. Ukoliko budu smatrali da je to potrebno, kongresmeni mogu da pokrenu proces opoziva predsednika Trampa.

Američki predsednik je na godišnjicu postavljenja specijalnog tužioca za istragu Rusije ponovo odbacio optužbe o dosluhu sa Rusijom i ometanju pravde.

"Čestitam Ameriko, sada smo u drugoj godini najvećeg lova na veštice u američkoj istoriji...i dalje nema dosluha i opstrukcije pravde. Za jedini dosluh su odgovorne demokrate koje nisu mogle da pobede na izborima uprkos tome što su potrošile mnogo više novca", tvitovao je Tramp.

U drugom tvitu, pozvao se na izveštaj dnevnika Njujork tajms o tome da je moguće da je u doušnik FBI-aja bio u njegovoj kampanji.

"Ako je to tačno, to je veće od Votergejta", naveo je Tramp aludirajući na politički skandal iz 1972. godine koji je na kraju doveo do ostavke tadašnjeg predsednika Ričarda Niksona.

Malerova istraga još je u toku i nije poznato kada će biti okončana.

Nekoliko Trampovih saradnika, među kojima su i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Flin i bivši spoljnopolitički savetnik Džordž Papadopulos, već su se izjasnili krivim da su lagali isražiteljima o svojim kontaktima sa Rusima.

Bivši šef Trampovog izbornog štaba Pol Manafort optužen je za krivično delo povezano sa njegovim lobiranjem u Ukrajini pre predizborne kampanje 2016. godine i čeka ga suđenje kasnije ove godine.

U međuvremenu, Trampovi advokati i Malerov tim pregovaraju o eventualnom razgovoru sa predsednikom o mešanju Rusije i o tome da li je ometao pravdu kada je pre godinu dana otpustio direktora FBI-aja Džejmsa Komija, koji je u tom periodu bio na čelu istrage Rusije.

"Predsednik želi da svedoči", rekao je Đulijani, ali i poručio da bi istragu trebalo završiti.

Maler je zapretio da će Trampu uputiti sudski nalog za svedočenje, ako pravni timovi ne budu mogli da postignu dogovor o dobrovoljnom razgovoru.

Međutim, Đulijani je ustvrdio da Maler ne može da natera Trampa da svedoči, što bi zatim dovelo do pravne bitke koju bi možda morao da reši Vrhovni sud, pred kojim aktuelni američki predsednici mogu da budu primorani da odgovaraju na pitanja pod zakletvom ili pred velikom porotom.

Trampov advokat je dodao da bi predsednik mogao da razgovara sa Malerom, ali samo kratko.

"Predsednik je u potpunosti nevin", rekao je Đulijani.