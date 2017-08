Tramp: Veze sa Rusijom "totalna izmišljotina"

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je odlučno odbacio priče o navodnim vezama svog izbornog štaba sa Rusijom, nazivajući ih „potpunom izmišljotinom”. U međuvremenu, dvojica senatora, predstavila su zakonski predlog, kojim bi se mogao usporiti Trampov pokušaj da spreči istragu ruskog mešanja. Prema njihovom predlogu, predsednik ne bi mogao da otpusti istražitelja, osim u slučaju kršenja zakona, konflikta interesa, teške bolesti ili drugog dobrog razloga.

Trampov najnoviji izliv gneva zbog istrage odigrao se na skupu u Zapadnoj Virdžiniji u četvrtak uveče, samo nekoliko sati pošto je dnevnik „Vol Strit Džurnal“ preneo da je specijalni istražitelj sazvao veliku porotu u istrazi ruskog mešanja u američke izbore.

"Priča o Rusiji je potpuna izmišljotina. To je samo izgovor za najveći poraz u istoriji američke politike. To je sve. To je ono što im pomaže da se bolje osećaju, kada nemaju o čemu drugom da pričaju. Ono što bi tužilaštvo trebalo da istražuje su 33 hiljade izbrisanih imejlova Hilari Klinton".

Tramp se ponašao kao da je i dalje u kampanji, vraćajući se poznatoj temi "mi protiv njih“.

"Pokušavaju da vam oduzmu rukovodstvo koje ste vi sami želeli, lažnom pričom koja nas sve omalovažava, i što je najvažnije omalovažava našu zemlju i naš Ustav".

U okviru istrage, tim specijalnog istražitelja Roberta Malera gotovo sigurno će u potpunosti istražiti susret između Trampovog sina Donalda Mlađeg, predsednikovih savetnika i ruske advokatice, koja je tvrdila da ima dokaze, koji mogu da nanesu štetu Hilari Klinton. A tu je i otpuštanje bivšeg direktora FBI-a Džejmsa Komija, koji je vodio istragu ruskog mešanja.