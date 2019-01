Tramp: Utvrđeni vreme i mesto za drugi samit sa Kimom

Predsednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da su utvrđeni vreme i mesto za njegov drugi samit sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, i najavio da će detalji biti objavljeni naredne nedelje. Takođe je ocenio da je postignut ogroman napredak u pregovorima sa Severnom Korejom, ali nije ponudio dokaze za tu tvrdnju. Državni sekretar Majk Pompeo prethodno je rekao da šalje grupu stručnjaka u Aziju radi priprema za drugi samit Trampa i Kima.

Državni sekretar Pompeo je na kablovskoj televizijskoj mreži "Foks njuz" rekao da je Severna Koreja pristala na novi susret ali nije rekao rekao na kojoj lokaciji.

Cela američka vlada treba da sarađuje sa Severnom Korejom da bi se to sprovelo u delo i ispunilo obećanje o denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Lider Kim nam je rekao da je on spreman da to uradi i sada to treba I ostvariti."

Direktor Nacionalnih obaveštajnih službi Den Kouts rekao je nedavno američkim zakonodavcima da je malo verovatno da će se Severna Koreja odreći svog nuklearnog arsenala jer nastavlja sa aktivnostima koje nisu u skladu sa obećanim, što je u suprotnosti sa tvrdnjom predsednika Trampa o velikom napretku pregovora sa Pjongjangom.

"Naša je procena da će Severna Koreja zadržati kapacitete za proizvodnju oružja za masovno uništenje i malo je verovatno da će se potpuno odreći nuklearnog oružja ili kapacitete za izradu novog, zato što je za tamošnje lidere nuklearno oružje ključno za njihov opstanak. Naša procena je zasnovana na osnovu aktivnosti koje su u suprotnosti sa potpunom denuklearizacijom.”

Predsednik Tramp je rekao da će Severna Koreja biti pod sankcijama sve dok ne napravi konkretne korake u pravcu denuklearizacije.

.