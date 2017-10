Tramp u svađi sa porodicom poginulog vojnika

Američki predsednik Donald Tramp uvučen je u još jednu kontroverzu, a ovog puta je reč o adekvatnom načinu na koji predsednici izražavaju saosaćenje posle smrti američkih vojnika.

Majka jednog od vojnika, koji su nedavno poginuli u Nigeru, saopštila je u sredu da je Tramp, u telefonskom razgovoru u kojem je izrazio saučešće povodom pogibije vodnika Dejvida Džonsona, iskazao nepoštovanje prema članovima njegove porodice, dok su išli na aerodrom da dočekaju kovčeg sa posmrtnim ostacima.

Predsednik je, kako je prethodno prenela članica Kongresa Frederika Vilson, rekao Džonsonovoj udovici da je njen suprug “znao šta ga čeka” kada je postao vojnik.

Vilson, demokrata sa Floride koja zastupa okrug u kojem živi Džonsonova porodica, saopštila je da je bila u automobilu sa njegovom udovicom, na putu za aerodrom u Majamiju, kada ju je Tramp zvao. Iako je majka poginulog vojnika, koja je takođe bila u automobilu, za agenciju Asošijeted pres, potvrdila te navode, Tramp je rekao da nisu tačni.

Predsednik je prvo na Tviteru optužio demokratsku članicu Kongresa da je sve izmislila i da on za to ima dokaze, a zatim je u Beloj kući poručio da “nije rekao ono što je Vilson prenela i da ona to zna”.

Međutim, Vilson je ostala pri svojoj izjavi. U izjavi za AP, navela je i da Tramp čak nije mogao ni da se seti imena poginulog vojnika.

Poput svojih prethodnika, Tramp je lično kontaktirao neke porodice američkih vojnih žrtava, ali ne sve. Ono što je međutim drugačije u njegovom slučaju, jeste da je jedini predsednk koji je ušao u politički spor oko toga ko je bolje odao poštu poginulima u ratu i izrazio saučešće porodicama.

Sebe je stavio na vrh tog spiska tvrdnjom da je zvao svaku porodicu, dok bivši predsednici, kako je naveo, to nisu uradili. Međutim, Asošijeted pres je pronašao članove porodica četiri vojnika, koji su poginuli u inostranstvu za vreme Trampovog mandata, a koji kažu da ih predsednik nikada nije zvao. Rođaci još dvojice potvrdili su da nisu dobili pisma.

Mnogo je dokaza, navodi AP, da su bivši predsednici Barak Obama i Džordž Buš – za čijeg je manata bilo daleko više žrtava – pisali, zvali ili se susretali sa ožalošćenim vojnim porodicama.

Protokol Bele kuće ne zahteva od predsednika da razgovaraju ili se susreću sa porodicama Amerikanaca poginulih u sukobima, što je nemoguć zadatak, posebno u nakrvavijim fazama rata. Međutim, oni to često rade.