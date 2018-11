Tramp tvrdi da su demokrate pustile u zemlju osuđivanog Meksikanca - istina ili laž?

Šest dana pred kongresne izbore, predsednik SAD Donald Tramp ponovo potpiruje strah u vezi sa nedokumentovanim imigrantima. U kontroverznom predizbornom spotu objavljenom na Tviteru, Tramp je bez dokaza tvrdio da su demokrate dozvolile Meksikancu Luisu Brakamontesu koji je dva puta deportovan, da ostane u zemlji pre nego što je ubio dvojicu policajaca u Kaliforniji 2014.

U spotu je prikazan Brakamontes na sudu, pre nego što mu je izrečena smrtna kazna, kako govori da bi voleo da je “ubio još policajaca”.

Ipak, činjenice o Brakamontesu su malo komplikovanije nego što je to prikazano u spotu.

Luis Brakamontes je dvaput deportovan iz SAD pošto je osuđen za trgovinu drogom, jednom 1997. za vreme Bila Klintona, a drugi put 2001. za vreme Džordža Buša mlađeg. Posle se ponovo vratio u SAD i nekako uspeo da izbegne sve nadležne institucije – iako mu nijedan sud, vladina agencija ili politička partija nisu dozvolile da ostane.

Od 2003. do 2009. živeo je u državi Juta gde je radio kao moler. Za to vreme, na teret mu je stavljeno nekoliko prekršaja, ali reč je o delima za koja se ne uzimaju otisci prstiju niti se proveravaju imigracioni dosijei – što bi svakako nadležnima dalo uvid u to da je dvaput deportovan.

Dvojicu policajaca je ubio blizu Sakramenta u Kaliforniji, kada su počeli da pretresaju njegov auto jer im je delovao sumnjivo.

U Trampovom spotu, Brakamontes u sudu govori da mu je “jedino žao što je ubio samo dvojicu policajaca, a ne više njih”.

U spotu su prikazane i hiljade ljudi koji probijaju barijeru na nepoznatoj lokaciji uz pitanje “koga će još demokrate da puste u zemlju?”. Na kraju se građani pozivaju da glasaju za republikance.

Na predizbornom mitingu na Floridi, predsednik SAD je tvrdio da demokrate žele da ostave odredbu ustava o tome da sve bebe rođene u SAD, uključujući i decu nedokumentovanih imigranata, automatski dobiju državljanstvo.

Tramp je rekao da će to promeniti svojom uredbom, ali je većina pravnika rekla da je za promenu ustava potrebna dvotrećinska većina u Kongresu ili ustavna konvencija koju mora da podrži dve trećine saveznih država.

Bela kuća je saopštila da Donald Tramp do kraja kampanje planira još da govori o imigraciji. Ove nedelje je naložio da se na granici sa Meksikom rasporedi još 5 hiljada vojnika, kako bi sprečili ulazak karavana od nekoliko hiljada migranata.

Iako su migranti više od 1000 kilometara udaljeni od granice SAD, Tramp je to nazvao “invazijom” na SAD i najavio da će možda poslati još 15 hiljada vojnika.