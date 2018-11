Tramp smenio sekretara za pravosuđe Sešnsa

Američki predsednik smenio je sekretara za pravosuđe u sredu, što je mogući uvod u pokušaj da se poremeti istraga specijalnog tužioca Roberta Malera o izbornoj kampanji predsednika Trampa 2016.

Sekretar za pravosuđe Džef Sešns podneo je ostavku u pismu u kojem navodi da se povinovao zahtevu predsednika da napusti svoj položaj na čelu Sekretarijata za pravosuđe.

"Na vaš zahtev, podnosim ostavku", napisao je Sešns u pismu ističući da je "radio na primeni agende sprovođenja zakona, zasnovane na vladavini zakona, koja je postala centralni deo Trampove predsedničke kampanje."

Tramp je na Tviteru u sredu popodne objavio da će Sešnsov šef kabineta, Metju Vitaker, postati vršilac dužnosti sekretara za pravosuđe.

Predsednik se zahvalio Sešnsu na službi i rekao da će "kasnije biti imenovan njegov trajni zamenik ili zamenica."

