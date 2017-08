Tramp proglasio epidemiju zavisnosti od opijata

Predsednik Donald Tramp proglasio je epidemiju zavisnosti od lekova protiv bolova- opijata kao vanrednu nacionalnu situaciju. Tramp je rekao da vlada radi na planu za rešavanje problema koji prelazi granice Amerike.

“Mi ćemo da napišemo i proglasićemo vanrednu situaciju. To je ozbiljan problem. Kao što nismo videli do sada. Kada sam ja odrastao, postojao je LSD i bile su određene generacije droge. Nikada nije bilo ništa slično ovome što se događa u zemlji tokom poslednjih 4 do 5 godina. Moram da kažem ovo otvoreno, to je problem širom sveta, ne samo Sjedinjenih Država.”

Komisija koju je osnovao Tramp saopštila je u svom preliminarnom izveštaju da se zbog zloupotrebe opijata “Amerika suočava sa nivoom broja žrtava istim kao 11.septembra 2011. svake tri nedelje.”

Američki Centri za kontrolu bolesti saopštili su da su opijati odgovornio za više od 33 hiljade smrtnih slučajeva tokom 2015. godine.