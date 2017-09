Tramp produžio zabranu putovanja u SAD iz osam zemalja

Putnici u Sjedinjene Države iz osam zemalja suočće se sa novim restrikcijama pod revidiranom zabranom putovanja koju je u nedelju potpisao predsednik SAD, Donald Tramp.

Nova pravila, koja će stupiti na snagu 18. oktobra, pogađaju državljane Čada, Irana, Libije, Severne Koreje, Somalije, Sirije, Venecuele i Jemena.

Zvaničnici SAD kaži da su te zemlje odbile da dele informacije o terorizmu i drugim pitanjima sa Sjedinjenim Državama.

Saopštenje izdato kasno u nedelju stiže nakon što je istekla Trampova prethodna privremena zabrana putovanja iz šest većinski muslimanskih zemalja, 90 dana nakon što je stupila na snagu. Ranija naredba zabranjivala je državljanima Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena da uđu u SAD, osim ukoliko ne poseduju "kredibilan zahtev za odnos poverenja sa osobom ili entitetom u Sjedinjenim Državama".

Reakcija na predsedničku uredbu organizacija za ljudska prava i drugih grupa koje rade sa imigrantima bila je brza i naveliko negativna.

Savet za američko-islamske odnose (CAIR), najveća nacionalna muslimanska organizacija za ljudska prava i zastupanje, saopštila je da je poslednja verzija "muslimanske zabrane", koju Tramp pokušava da predstavi otkako je preuzeo dužnost ranije ove godine, deo "ružne agende bele dominacije" ove administracije.

Tramp je rekao u novoj proklamaciji: "Kao predsednik, moram da delam kako bi zaštitio bezbednost i interese Sjedinjenih Država i njihovih ljudi. Ograničenja su tvrda i prilagođena i šalju poruku stranim vladama da moraju da rade sa nama kako bi se ojačala bezbednost".

Nova zabrana izostavila je Sudan sa liste, ali je uvela Čad, Venecuelu i Severnu Koreju, uz ostalih šest pretežno muslimanskih zemalja.

"Severna Koreja ne sarađuje sa vladom Sjedinjenih Država ni po jednom gledištu i ne uspeva da zadovolji sve zahteve za deljenje informacija", kaže se u predsedničkoj deklaraciji.

Venecuela je navedena zbog neuspeha u saradnji u vezi sa "verifikacijom da li njeni državljani predstavljaju opasnost po nacionalnu ili javnu bezbednost". Zvaničnici SAD takođe tvrde da vlada u Karakasu nije spremna da prihvati Venecuelance deportovane iz Sjedinjenih Država.

Čad, "vredan i važan" antiteroristički partner, nije podelio informacije u vezi sa temama borbe protiv terorizma i javne bezbednosti, kaže se u proklamaciji.

Amnesti internešnl napao je novu zabranu.

Otkako je poslednja zabrana "uvedena pre 10 meseci, videli smo razdvojene porodice i čitave nacije ljudi demonizovane zbog ratnih zločina, koje je počinila nekolicina", kaže se u saopštenju ove grupe za zaštitu ljudsih prava, u nedelju. "Uredba je katastrofa, ne samo za one koji tragaju za bezbednošću, već i za one koji prosto žele da putuju, rade ili studiraju u Sjedinjenim Državama. Današnja akcija niti rešava ovu tenziju, niti održava bilo koga bezbednim".

Tramp je prošle nedelje pozvao na "čvršću" zabranu putovanja, nakon što je bomba delimično eksplodirala u londonskoj podzemnoj železnici.

"Zabrana putovanja u Sjedinjene Države trebalo bi da bude mnogo veća, čvršća i specifičnija - ali, glupo, to ne bi bilo politički korektno", napisao je Tramp u postu na Tviteru.

