Tramp priznaje Jerusalim, mogući nemiri?

Predsednik Donald Tramp razgovarao je sa nekoliko bliskoistočnih lidera pre očekivanog američkog priznavanja Jerusalima kao prestonice Izraela. Iz Bele kuće je saopšteno da je Tramp razgovarao sa izrealskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, palestinskim liderom Mahmudom Abasom I jordanskim kraljem Abdulahom, ali detalji nisu saopšteni. Ipak, palestinski mediji prenose da je Tramp potvrdio Abasu da će SAD priznati Jerusalim kao prestonicu Izraela.

Arapske I muslimanske zemlje ranije su upozorile da bi takav potez poništio napore SAD u postizanju mirovnog dogovora između Izreala I Palestine, te da Tramp više ne bi bio kredibilan medijator.

Uoči objavljivanja odluke, Rojters je citirao neimenovanog zvaničnika Stejt Dipartmenta koji je rekao da je zabrinut zbog potencijalnog izbijanja nasilja protiv Izreala I američkih interesa u regionu. Američke ambasade širom sveta dobile su upustva da povećaju mere bezbednosti zbof mogućih protesta.

Turski predsedni Redžep Tajip Erdogan zapretio je da će njegova zemlja prekinuti kontakte sa Izraelom ukoliko SAD priznaju Jerusalim kao prestonicu.

“Gospodine Tramp, Jerusalim je crvena linija za muslimane”, rekao je Erdogan I istakao da će “Turska ići dotle da prekine diplomatske odnose sa Izraelom”.

U skladu sa zakonom koji je potpisao Bil Klinton 1995. američka ambasada mora biti izmeštena iz Tel Aviva u Jerusalim, osim ako na svakih 6 meseci predsednik to prolongira uz obrazloženje da će to biti odlučeno u dogovoru Izraelaca I Palestinaca. Svi predsednici su do sada takav akt potpisivali, osim Trampa – koji je još u kampanji obećao da će se ambasada iz Tel Aviva prebaciti u Jerusalim.

Jerusalim je sveto mesto I za Jevreje I za muslimane.