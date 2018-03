Tramp pretio vetom, ipak potpisao zakon o budžetu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je potpisao zakon o finansiranju vlade vredan 1.300 milijardi dolara,iako je ranije tokom dana na Tviteru pretio da će staviti veto na meru, koju su usvojili Predstavnički dom i Senat, zato što njome nije obuhvaćena zaštita za nedokumentovane imigrante takozvane "Sanjare", koj su u SAD stigli kao deca, ali i zbog toga što se njome ne finansira u potpunosti zid na granici sa Meksikom.



"Nikad više neću potpisati ovakav zakonski predlog. Niko ga nije pročitao, star je svega nekoliko sati", rekao je Tramp tokom obraćanja medijima u Beloj kući. Potpisujući zakon, Tramp je sprečio da dođe do privremene obustave rada vlade, koja bi stupila na snagu u ponoć.

Govoreći o zakonskom predlogu, Tramp je okrivio demokrate zbog člinjenice da u njemu nema zaštite za one koji su je donedavno imali zahvaljujući programu DACA. "Mi želimo da DACA bude u ovom zakonskom predlogu. demokrate to nisu htele", rekao je Tramp i pozvao Kongres da mu ubuduće "za svaki sledeći zakonski predlog budžeta omogući da stavi veto na pojedinačne odredbe". Meru kojom se obezbeđuje finansiranje federalne vlade do 30. septembra, senat je usvojio rano jutros, dok ju je Predstavnički dom usvojio juče. Zakonodavci su imali svega nekoliko sati da pročitaju dokument od skoro 2.200 stranica, koji je završen u sredu uveče.