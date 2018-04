Tramp šalje nacionalnu gardu na granicu sa Meksikom

Predsednik Donald Tramp u sredu će potpisati deklaraciju o slanju nacionalne garde na granicu sa Meksikom, najavila je sekretarka za unutrašnju bezbednost Kirsten Nilsen.

"Predsednik je naložio Sekretarijatima za odbranu i unutrašnju bezbednost da sarađuju sa našim guvernerima na raspoređivanju nacionalne garde duž jugozapadne granice, da pomogne pograničnoj patroli", saopštila je Nilsen na konferenciji za novinare u Beloj kući.

Takođe je dodala da bi pripadnici nacionalne garde već u sredu veče mogli da se upute ka granici.

Predsednik Donald Tramp prethodno je zatražio slanje vojske na granicu sa Meksikom, nakon niza tvitova u kojima je od Kongresa zatražio da usvoji oštrije zakone o imigraciji i kritikovao karavan imigranata iz Centralne Amerike koji se kretao ka američkoj granici.

Uprkos smanjenom broju članova, karavan od 1000 centralnoameričkih migranata nastavio je da se kreće na sever, tragajući za bezbednim prolazom duž putovanja opasnog zbog krijumčara i teškog terena.

“Upravo imamo toliko da možemo da osetimo malo komfora i odspavamo, a narednog dana ostaje nam da nastavimo i razmislimo šta će se potom dogoditi.”, objašnjava izbeglica iz Hondurasa, Nikson Gomez.

Karavani se organizuju svake godine. Ovaj, inicijalno sastavljen od 1500 migranata, prešao je prošle nedelje meksičku granicu sa Gvatemalom. Neki planiraju da pronađu utočište u Meksiku, dok se drugi nadaju daljem putovanju.

Meksičke vlasti izjavile su da planiraju da rature grupu do srede, dok će nekima ponuditi humanitarne vize.

Uprkos namerama Meksika, karavan je razljutio predsednika Trampa, koji je drugi dan po redu na tviteru kritikovao organizaciju “Ljudi bez granica”. Potom je najavio da planira da pošalje vojsku na granicu.

“Imamo veoma loše zakone za bezbednost granica i uradićemo nešto po tom pitanju. Razgovarao sam sa sekretarom za odbranu Matisom i rešićemo ovu situaciju vojno. Dok ne dobijemo zid i ne obezbedimo prikladnu zaštitu branićemo našu granicu vojskom. To je veliki korak. To nismo radili ranije, naročito mnogo mnogo ranije. Rešićemo to sa Meksikom i oni će to morati da urade ili neće biti ništa od sporazuma o slobodnoj trgovini”, izjavio je predsednik Donald Tramp.

Direktor organizacije "Ljudi bez granica", Irineo Muhika, rekao je da je "veoma neodgovorno" od američkog predsednika da tretira izbeglice kao teroriste, jer, kako kaže, oni to nisu.

Portparol humanitarne grupe rekao je za Glas Amerike da je njihov cilj da se bore za pravo na život sa dostojanstvom i bez nasilja, kao i da podignu svest o pravima imigranata.

Šef američke pogranične kontrole, Manuel Padilja, kaže da je veličina karavana u skladu sa brojem graničnih prelaza prošlog meseca.

“Uticaj na granicu biće isti. Mene brine da li će neprimeren tretman ove grupa, za koju verujem da se u Meksiku nalazi ilegalno, izazvati interesovanje drugih grupa da urade istu stvar i potom povećaju ove brojke koje imamo”, tvrdi Padilja.

Uprkos planovima Meksika da rasturi grupu, organizatori “Ljudi bez granica” kažu da će karavan nastaviti svoje putovanje i da će ispuniti svoje obećanje.