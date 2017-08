Tramp predstavio "Stazu napretka" za Avganistan

Nakon godina ismevanja američkog rata u Avganistanu kao "potpunog promašaja", predsednik Donald Tramp u ponedeljak je objasnio zbog čega sada veruje da je u interesu Sjedinjenih Država da ostanu posvećene toj južnoazijskoj zemlji.

U večernjem obraćanju iz vojne baze izvan Vašingtona, Tramp je otkrio, bez obrazlaganja detalja, "prostup baziran na uslovima" poražavanja terorizma u zemlji i rekao da Sjedinjene Države neće više koristiti svoju vojsku da bi stvarale demokratije ili obnavljale druge zemlje po svom liku.

Njegov cilj, rekao je, jeste da zaustavi ponovno uspostavljanje utočišta za teroriste odakle bi pretili Americi i da osigura da u njihove ruke ne padne nuklearno oružje.

"Nećemo govoriti o broju trupa niti o našim planovima za buduće vojne aktivnosti", rekao je Tramp obraćajući se grupi od oko 2.000 pripadnika oružanih snaga u Združenoj bazi Majer-Henderson Hol. "Uslovi na terenu, a ne proizvoljni planovi vodiće našu strategiju od sad nadalje. Američki neprijatelji nikad ne smeju doznati naše planove ili verovati da mogu da se strpe dok ne odemo. Neću reći kada ćemo napasti, ali napašćemo".

Nivo prisustva snaga SAD

Predsednik je odobrio do 4.000 više američkih snaga u Avganistanu, prema izvorima koji su insistirali na anonimnosti.

Trenutno, u Avganistanu je oko 8.400 trupa. Većina savetuje avganistanske snage, dok neki izvode antiterorističke operacije protiv grupa kao što su Talibani ili avganistanska ispostava Islamske države.

Taj broj je značajno manji od vrhunca iz vremena predsednikovanja Baraka Obame, kada je gotovo 100.000 pripadnika američkih snaga bilo u Avganistanu, 2010. godine.



Odmah nakon predsednikovog govora, državni seretar Reks Tilerson izdao je saopštenje u kome se kaže: "Pripravni smo da podržimo mirovne razgovore između avganistanske vlade i Talibana, bez preduslova. Očekujemo od međunarodne zajednice, ponajpre od suseda Avganistana, da nam se pridruže u podršci avganistanskom mirovnom procesu".

Tramp je, u svom obraćanju, s druge strane vrlo direktno naznačio Pakistan.

"Plaćamo Pakistanu milijarde i milijarde dolara, a u isto vreme oni udomljavaju baš one teroriste protiv kojih se bore. Ali, to će morati da se promeni i to će se promeniti odmah", obećao je Tramp.

Predsednikovo obraćanje izazvalo je pomešane prve reakcije.

"Predsednik je propustio da definiše ciljeve koji bi trebalo da usmeravaju akcije celog vladinog pristupa. Jedina stvar koju je pokazao bila je da je njegovo prvobitno verovanje da možete da izvučete snage izvan borbene zone bez razmatranja posledica koje bi takva acija donela, zapravo, pogrešno", rekao je Moira Vilan, partner u BluDot Stratedžist i bivši viši zvaničnik Stejt Dipartmenta.

"Tramp je povukao svoju originalnu poziciju u pogledu Avganistana, ali je propustio da je zameni nečim što bi zaista učinilo Ameriku bezbednijom", rekao je Vilan za Glas Amerike.

VIDEO - Trump: Nastavak američkog prirustva u Avganistanu, povećanje pritiska na Pakistan

Najduži američki rat

Konflikt u Avganistanu, koji traje 16 godina, postao je najduži američki rat ikada - od napada Al Kaide na SAD 11. septebra 2001.

Izražavajući ljutnju, Tramp je obavestio Avganistan da predanost SAD nije neograničena i da američka podrška nije "blanko ček".

Američki narod, upozorio je, očekuje "da vid prave reforme i prave rezultate".

Trampovo obraćanje u pogledu politike usledilo je nakon višemesečnog preispitivanja.

Potpredsednik SAD, Majk Pens, na Trampov zahtev, razgovarao je sa predsednikom Avganistana Ašrafom Ganijem u ponedeljak, pre obraćanja naciji.

Tilerson je preko telefona razgovarao sa premijerom Pakistana, Šahidom Kakvanom Abasijem, ministrom spoljnih poslova Indije Sušma Svarajom i avganistanskim ministrom spoljnih poslova Alahudinom Rabanijem, prema Stejt Dipartmentu,o tome kako bi Sjedinjene Države volele da rade sa svakom od zemalja na stabilizaciji Južne Azije kroz novu, integrisanu regionalnu strategiju.

Američki generali savetovali su Trampu da pošalje nekoliko hiljada novih trupa kako bi razbili zastoj i preuzeli teritoriju od talibana, koji kontrolišu gotovo polovinu zemlje. Ali Tramp, koji je kampanju vodio na bazi "Amerika na prvom mestu" u pogledu spoljne politike, nije bio spreman da odvoji više reusrsa.

Nakon obraćanja predsednika u ponedeljak uveče, sekretar za odbranu DŽejms Matis rekao je da je Trampovo strategijsko vođstvo usledilo nakon rigorozne međuagencijske analize.

"Zatražio sam od predsedavajućeg Združenog Generalštaba da napravi pripreme kako bi se sprovela predsednikova stragedija", rekao je Matis u izjavi. "Biću u konsultacijama sa generalnim sekretarom NATO-a i našim saveznicima - od kojih su se neki takođe obavezali da povećaju broj svojih trupa. Zajedno, pomoći ćemo avganistanskim bezbednosnim snagama da unište teroristička uporišta".