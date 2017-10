Tramp objavio neka, ali ne sva, dokumenta o ubistvu JFK-a

Američki Nacionalni arhiv objavio je više od tri hiljade povjerljivih ili cenzurisanih dokumenata o ubistvu američkog predsjednika Džona F. Kenedija. Mnogi istoričari i novinari nadaju se da će dokumenta otkriti više detalja o istrazi Kenedijevog ubistva i o njegovom ubici Liju Harviju Osvaldu. Međutim, Bijela kuća prinuđena je da objašnjava zašto je predsjednik Tramp odlučio da do daljeg zaustavi objavljivanje još hiljada povezanih dokumenata.

Hiljade dokumenata bacaju novo svijetlo na sveobuhvatnu istragu ubistva Džona F. Kenedija. Trideset peti američki predsjednik je ubijen dok se vozio kroz Dalas, u saveznoj državi Teksas, sa suprugom Džeki, 22. novembra 1963.

U memorandumu iz 1964. godine, navodi se da su istraživane tvrdnje da je ubica, Li Harvi Osvald, bio doušnik Federalnog istražnog biroa. Utvrđeno je da to nije tačno. U drugom dokumentu, može se vidjeti svjedočenje bivšeg direktora CIA-e Ričarda Helmsa 1975. godine.

Helmsu su postavljana pitanja o optužbama da je njegova agencija bila umiješana u Kenedijevo ubistvo i o tome da li je bilo informacija koje pokazuju da je, kako se navodi, “Osvald na neki način bio agent Centralne obavještajne agencije”. Dokument je zatim cenzurisan.

Dva dana nakon ubistva JFK- Osvald je ubijen u policijskom pritvoru, a slijed događaja je podstakao sumnje i teorije zavere.

Istog dana, direktor FBI-aja Džej Edgar Huver izdiktirao je memorandum u kojem je insistirao na tome da se otklone sve sumnje. Želio je, kako se precizira u zabilješkama, da se” nešto objavi kako bi mogli da ubijedimo javnost da je Osvald zaista Kenedijev ubica.

Prema objavljenim dosijeima, kako prenosi BBC, jedne britanske lokalne novine primile su anomimni poziv o “velikim vijestima u SAD” 25 minuta pre nego što je Kenedi ubijen.

Na objavljivanje dokumenata čekalo se 25 godina, nakon što je Kongres usvojio zakon kojim se zahtijevalo da se do juče objavi sav arhiv o ubistvu.

Eksperti smatraju da bi dokumenta mogla da pokažu da li je Osvald bio praćen tokom puta u Meksiko Siti, sedam nedelje prije ubistva i da li je govorio o svom planu. Takođe bi mogla da pomognu da se odgovori na glavno pitanje: Da li je Osvald djelovao sam?

“Volio bih da mislim da da će ta dokumenta dati konačan odgovor. Realno, to se nikada neće dogoditi”, kaže Džerald Pozner, autor knjige "Harvi Osvald i ubistvo JFK-a".

Obični građani i dalje se pitaju, kao jedan njihov sunarodnik:

"Volio bih da znam šta se tačno dogodilo. Ako je bio samo jedan ubica, onda bi to otklonilo sve sumnje, ali ako nije, to onda pokazuje na šta su više sile sve spremne i to me plaši”.

Predsjednik Donald Tramp je pod pritiskom FBI-aja i CIA-e odlučio da ne objavi pojedina dokumenta zbog mogućih posljedica po nacionalnu bezbjednost. Centralna obavještajna agencija saopštila je da još ima 18 hiljada dosijea, koji će biti objavljeni tek posle dodatnih procjena.