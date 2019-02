Tramp nazvao proširivanje istrage Predstavničkog doma "maltretiranjem predsednika"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nema osnova za to da moćni zakonodavni komitet istražuje njegove lične finansije.

"Ni jedan drugi političar ne treba da prolazi kroz to. To se zove maltretiranje predsednika. I to je nesrećno i zaista šteti našoj zemlji", rekao je Tramp u sredu kada ga je novinar upitao o odluci Komiteta za obaveštajni rad da istraži njegove finansije.

Tramp je na nišan stavio predsedavajućeg komitetom, Adama Šifa, demokratu i istaknutog kritičara predsednika.

"Po kom osnovu bi on to uradio? On nema osnova da to uradi. On je samo politikant. On samo pokušava da sebi izgradi ime", rekao je Tramp o Šifu nakon kratkog događaja u Ruzveltovoj sobi u Beloj kući, na kom je promoviosao Dejvida Malpasa za kandidata za vođenje Svetske banke.

Nekoliko sati ranije, Šif je izjavio da će Komitet - koji je u rukama opozicionih demokrata nakon novembarskih izbora za Kongres na sredini predsedničkog mandata - proširiti istragu "dalje od Rusije" i istražiti da li Trampova briga za njegove finansijske interese upravlja njegovim političkim odlukama i drugim akcijama predsednika.

Širi mandat Komiteta "dozvoliće nam da istražujemo sve kredibilne navode da su finansijski interesi ili drugi interesi rukovodili donošenjem odluka predsednika ili bilo koga drugog u administraciji", rekao je Šif novinarima. "To se odnosi na bilo koje kredibilne optužbe o uticaju Rusa, ili Saudijaca, ili bio koga drugog".

U izjavi, kongresmen iz Kalifornije i bivši savezni tužilac rekao je da bi Komitet mogao da nastavi istraživanje ruskih akcija tokom predsedničkih izbora 2016, kao i veza između Moksve i tima Trampove kampanje, ali da bi sada mogao da posmatra i "da li je bilo koji strani faktor pokušao da pravi kompromise ili vrši uticaj, finansijski ili neki drugi, na Donalda Trampa, njegovu porodicu, njegove biznise ili njegove saradnike".

Komitet je ranije u sredu glasao da pošalje više od 50 transkripata intervjua iz istrage o Rusiji specijalnom tužiocu Robertu Maleru.

Dok je Komitet bio pod kontrolom republikanaca prošle godine, zakonodavci tadašnje većinske partije u Predstavničkom domu pokušavali su da privedu svoju istragu kraju, uprkost protestima demokrata da bi tako nešto bilo preuranjeno za postizanje bilo kakvih zaključaka.

Tramp je tokom obraćanja o stanju nacije u utorak, pred zakonodavcima oba doma Kongresa, nazvao takve istrage kongresnih komiteta "smešnim partijskim istragama".

U svom govoru, Tramp je rekao: "Ako će da bude mira i donošenja zakona, ne može biti rata i istraga".

Predsedavajuća Predstavničkim domom, Nensi Pelosi, rekla je u sredu da bi Kongres bio "grešan" ukoliko ne bi uspeo da sprovede svoju obavezu nadzora i da Tramp "ne bi trebalo da donosi pretnje pred Dom".