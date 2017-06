Tramp danas objavljuje da li se SAD povlače iz Pariskog sporazuma

Predsednik Donald Tramp napisao je na Tviteru da će danas objaviti svoju odluku o tome da li se SAD povlače iz Pariskog sporazuma o klimatskim promenama.

Tramp bi o tome trebalo da govori na konferenciji za novinare u Beloj kući, koja počinje u 3 sata popodne po istočnoameričkom vremenu. Mnogi američki mediji u sredu su objavili da je Tramp spreman da povuče SAD iz klimatskog sporazuma, što bi bio veliki zaokret u odnosu na politiku Baraka Obame.

“On misli da je angažovanje oko klimatskih promena nešto što je loše za biznis, iako predstavnici američkog i međunarodnog biznisa govore potpuno suprotno – da klimatske promene itekako utiču na njihovo poslovanje, lanac dobavljača i da zato svoj novac hoće da ulože u rešavanje klimatske krize”, kaže Alden Mejer iz sindikata naučnika.

Aktivisti koji se bave klimatskim promenama kažu da je potencijalna Trampova odluka o povlačenju iz Pariskog sporazuma alarmantna.

“Smanjenje emisije uglljen-dioksida do 2050. ograničilo bi porast temperature planete zemlje, a klimatske ekstreme i globalno zagrevanje svelo na nivo kojim je moguće upravljati. Međutim, ako nastavimo da emitujemo ugljen-dioksid kao i do sada, klima u 21. veku će biti daleko od one koju pamtimo iz 20. veka. A to neće biti dobro za ni za ljude ni za druga živa bića na zemlji”, kaže Danijel Svajn sa Univerziteta u Los Anđelesu.

Pronalazač - milijarder, izumitelj Spejs Eksa, Ilon Mask zapretio je da će podneti ostavku na tri savetodavne funkcije u naučnim savetima Bele kuće ako predsednik odluči da se povuče iz Pariskog sporazuma.

Međutim, nisu sve reakcije negativne. Grupa od 22 republikanskih senatora pozvala je predsednika Trampa da se povuče iz Pariskog sporazuma. Njihov argument je da bi dalje poštovanje sporazuma moglo da uspori Trampove pokušaje da promeni propise donete za vreme Baraka Obame, poznatije kao Plan za čistu energiju.