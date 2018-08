Tramp: Američki mediji "veoma opasni i bolesni"

Predsednik Tramp je, u sred radnog odmora, ponovo osuo vatru po nacionalnim medijima u nedelju, nazivajući ih "veoma opasnim i bolesnim".

"Lažne vesti me mrze zato što govorim da su neprijatelj naroda, samo zato što znaju da je to ISTINA", tvitovao je Tramp iz svog odmarališta i golf kluba Bedminster u Nju Džersiju. "Činim veliku uslugu što objašnjavam to američkom narodu. Oni namerno izazivaju podele i nepoverenje. Takođe mogu da izazovu Rat!"

Tramp je kao "potpune izmišljotine" opisao medijske navode da je zabrinut zbog pravne odgovornosti sa kojom bi mogao da se suoči njegov najstariji sin Donald Tramp Mlađi, zbog susreta sa ruskom pravnicom u junu 2016. Ruskinja je tvrdila da ima informacije koje mogu da nanestu štetu demokratskoj kandidatkinji Hilari Klinton.

"Došlo je do susreta da bi se dobile informacije o protivničkom kandidatu, što je potpuno legalno i stalno se radi u politici - sastanak ničemu nije doveo", rekao je Tramp na Tviteru. "Nisam znao za njega!"

Predsednik poriče da je znao za sastanak u sedištu svog izbornog štaba u Trampovoj kuli u Njujorku, dok mediji prenose da se njegov bivši advokat, Majkl Koen, sprema da kaže specijalnom tužiocu Robertu Maleru kako je čuo da Trampov sin unapred govori ocu o sastanku koji je planiran sa ruskom pravnicom.

"Šteta što veliki deo medija odbija da izveštava o lažima i korupciji povezanim sa ovim nameštenim lovom na veštice - ali to je razlog što ih zovemo LAŽNE VESTI!", tvitovao je Tramp.

Robert Maler već 15 meseci vodi istragu ruskog mešanja u predsedničke izbore 2016, veza Trampovog izbornog štaba sa Rusijom i pitanja da li je Tramp, kao predsednik, ometao sprovođenje pravde pokušajima da osujeti njegovu istragu. Tramp stalno demantuje dosluh sa Rusijom ili odgovornost za bilo koje drugo krivično delo.

Tramp je u nedelju ponovo kritikovao Malerovu istragu, nazivajući je "najjednostranijim lovom na veštice u istoriji naše zemlje. Na sreću, činjenice izlaze na videlo, i to brzo!"

Trampova najnovija ofanziva protiv medijskih izveštaja koji mu se ne dopadaju, dogodila se nekoliko sati pošto je govorio na mitingu svojih pristalica u državi Ohajo na srednjem Zapadu. On je podržao kampanju republikanskog kandidata koji će u utorak voditi tesnu trku za mesto u Predstavničkom domu. To su poslednji vanredni izbori za Kongres pre glasanja 6. novembra, kada se bira svih 435 članova Predstavničkog doma i trećina senatora.

Republikanci su protekle tri decenije držali to mesto u Kongresu, koje zauzima predstavnik područja u predgrađu Kolambusa, glavnog grada države Ohajo, ali strepe da bi gubitak tog mesta mogao da nagovesti gubitak većine u Predstavničkom domu u novembru.

"Pričaju o tom plavom talasu", rekao je Tramp, što se odnosi na način na koji se demokrate predstavljaju na izbornim mapama. Odmahujući glavom, dodao je "ne verujem, ne verujem."

On je republikanskog kandidata Troja Baldersona opisao kao "zaista pametnog" i "stvarno vrednog radnika" dok je omalovažio demokratskog kandidata Denija O Konora kao "piona nacionalnih demokratskih zvaničnika" i "osobu na nižem nivou bez ikakvih dostignuća".

Tramp je u nedelju takođe branio carine koje je uveo na uvoz robe u SAD. "Carine funkcionišu odlično", tvitovao je. "Svaka zemlja na svetu želi da oduzme bogatstvo SAD, uvek na našu štetu. Ja kažem - oporezujmo ih. Ako ne žele da plaćaju carine, neka prave proizvode u SAD. U oba slučaja, to znači poslove i veliko bogatstvo.

