Tilerson: Novi plan za Avganistan će stabilizovati situaciju

Državni sekretar Reks Tilerson izjavio je da je predsednik Tramp ovlastio američke komandante da donose odluke na osnovu stanja na terenu u Avganistanu i da će to preokrenuti dinamiku najdužeg rata Sjedinjenih Država. Ali, on je takođe priznao da bi to mogao da bude rat koji Amerika ne može da dobije na bojnom polju.

Saopštenje predsednika Trampa o strategiji u Avganistanu dobilo je podršku njegovog državnog sekretara Reksa Tilersona koji je rekao da ona neće biti zasnovana na veštačkim vremenskim rokovima već stanju na terenu u Avganistanu.

“Borbu će i dalje voditi avganistanske snage, njihove vojne i bezbednosne snage. Ali verujemo da mi možemo da preokrenemo ono što je bio gubitak bitke tokom poslednjih godinu i po dana i barem stabilizujemo situaciju.”

Ali Tilerson je priznao da čak i novi fokus možda neće dovesti do apsolutne vojne pobedu i pozvao talibane da dođu za pregovarački sto.

“Mislim da je predsednik bio jasan, taj celokupni napor ima za cilj da izvrši pritisak na talibane da shvate da pobediti na bojnom polju. Mi možda nećemo pobediti, ali nećete ni vi.”

Tilerson se složio sa Trampom da avganistanski komplikovani problem može da bude rešen jedino uz regionalni pristup, uključujući Indiju i Pakistan. Ali on je naglasio da Pakistan mora da promeni svoj stav prema teroristima. Pojedini analitičari se slažu, uključujući Dejvida Sednija koji je govorio za avganistanski servis Glasa Amerike.

“Pakistan mora da preduzme poyitivne korake da spreči talibansko rukovodstvo da se sastaje u Pakistanu, da spreči da oružje, municija i eksploziv stižu iz Pakistana u Avganistan. Pakistan sada zna da ne može da sačeka da se Sjedinjene Države povuku.”

Vilijam Gudfelou iz Centra za međunarodnu politiku izjavio je za Glas Amerike da ne vidi velike promene u američkoj strategiji prema Avganistanu.

“Mislim da je razlog za slanje dodatnih trupa zabrinutost da Taliban ima inicijativu i da američki generali govore – ‘mi smo u pat poziciji, ili nismo u pat poziciji, američka strana gubi’. Mislim da će dodavanjem trupa pokušati da vrate situaciju u kojoj zapravo imate pat poziciju i stvarate uslove za rešenje putem pregovora.”

Dogovorno rešenje moglo bi da bude dobrodošlo za mnoge u ratom razorenom Avganistanu.