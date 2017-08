Tilerson: "Nismo srećni zbog sankcija Rusiji, ali radimo u skladu s njima"

Državni sekretar Reks Tilerson izneo je svoju viziju američke inostrane politike prema velikom broju žarišta u svetu, izmedju ostalog Severnoj Koreji, Venecueli, Kini, Bliskom istoku, Rusiji i Ukrajini. Kada su ga pitali za američke odnose sa Moskvom, posle naredbe Vladimira Putina da se u velikoj meri smanji broj američkog diplomatskog osoblja u Rusiji, Tilerson je rekao da je situacija loša, ali da bi mogla čak i da se pogorša.

Šest meseci od kako je postao šef američke diplomatije, državni sekretar Reks Tilerson obavestio je novinare o tome kako on vidi odnose sa zemljama širom sveta, uključujući i onu koja se nalazi u centru pažnje američke javnosti - Rusiju.

Tilerson je rekao da je više puta upozorio ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova da su odnosi dve zemlje loši, ali da bi mogli da se pogoršaju, što se upravo dogodilo. Nove sankcije protiv Rusije, koje je prošle nedelje usvojio američki Kongres, nisu od pomoći, smatra Tilerson.

“Odluka Kongresa da uvede ove sankcije I način na koji je to urađeno, ni predsednik ni ja nismo baš srećni zbog toga. Jasno smo stavili do znanja da ne mislimo da će to biti od pomoći u onome što želimo da postignemo, ali odluka je doneta i to ogromnom većinom u oba doma Kongresa. Mislim da predsednik to prihvata i mi ćemo onda raditi u skladu sa time”, kaže američki državni sekretar Reks Tilerson.

U nastojanju da pruži uveravanja ruskim susedima, potpredsednik SAD Majk Pens drugačije je zvučao tokom posete bivšoj sovjetskoj republici Gruziji.

“Kao dalji znak naše predanosti, predsednik Tramp će vrlo brzo potpisati zakon, kojim se jačaju američke sankcije prema Rusiji. SAD više vole da imaju konstruktivan odnos sa Rusijom, zasnovan na zajedničkoj saradnji i zajedničkim interesima. Međutim, predsednik i naš Kongres su ujedinjeni, kad je reč o poruci Rusiji. Za bolji odnos i ukidanje sankcija tražimo od Rusije da preokrene ono što je prvobitno i dovelo do uvođenja sankcija”.

Drugi stručnjaci za inostranu politiku, poput ambasadora Džona Herbsta iz Atlanskog saveta, koji je govorio za Glas Amerike putem Skajpa, takođe su pozdravili sankcije Rusiji, koje je usvojio Kongres i apelovali na predsednika da potpiše taj zakon, jer će od njega imati koristi Ukrajina, Gruzija i druge zemlje koje su izložene pretnji.

“Verujem da su koraci koje je Kongres upravo preduzeo veoma pozitivni za našu politiku prema Ukrajini. Zato što je jasno da cena agresije Kremlja raste. Ukoliko ta cena postane previše visoka, Moskva će morati da promeni svoju politiku prema Donbasu. Takođe, ako promeni politiku prema Donbasu, to će verovatno imati pozitivan uticaj u srednjeročnom i dugoročnom smislu na politiku u Gruziji”.