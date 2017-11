Teror "neće pobediti" u Njujorku

Dan nakon što je osmoro ljudi ubijeno kamionetom kojim se napadač zaleteo na biciklističku stazu u Njujorku, protekao je uobičajeno.

I dok je mesto napada ostalo zatvoreno i okruženo policijom, Njujorčani, koji su slavili Helovin u utorak uveče, otišli su u sredu na svoja radna mesta i u škole, čak se i vratili vožnji bicikla.

"Evo me ovde. Upravo sam vozio 14,3 milje od svoje kuće", kaže za Glas Amerike Džo Lepor, 58-ogodišnji Njujorčanin. "Probudio sam se ovog jutra uz prkos. Neću da me teror zastraši. Biću napolju i živeću svoj život", rekao je on, dodajući da je incident bio "tragičan" i da i dalje oseća da je "bez teksta".

Ešli Smit, studentkinja Menhetn komjuniti koledža, kaže da su živeći u tako velikom i kultnom gradu, Njujorčani stalno na oprezu i svesni mogućih pretnji.

"Nije da očekujemo da se dese ovakve stvari, ali znamo da smo meta... Zato, mislim da smo uvek na oprezu kad stvari izgledaju pomalo čudno", rekla je ona za Glas Amerike.

Tina Trin, novinarka Glasa Amerike, o novim informacijama iz Njujorka:

Osumnjičeni

Vlasti u Njujorku počele su sa ispitivanjem Sjafula Saipova, 29 godina starog uzbečkog imigranta koji je došao u Sjedinjene Države 2010. godine. Saipov je povezan sa nalogom na društvenim mrežama koji sadrži materijal u vezi sa grupom Islamska država. Mediji prenose da je pronađena poruka na mestu napada u kojoj on priznaje pripadnost džihadističkoj grupi. IS još uvek nije zvanično preuzela odgovornost za napad.

Saipova je njujorški policajac upucao u abdomen u Menhetnu, no on je preživeo ranjavanje.

Gradonačelnik: Nismo terorisani

Iako je grad povećao mere bezbednosti, vlasti tvrde da ne postoji dalja kredibilna pretnja. Njujorški maraton, u kome će učestvovati preko 50.000 trkača, i dalje se priprema za nedelju, prema planovima.

"Ono što su Njujorčani već pokazali je da se mi nećemo menjati", rekao je gradonačelnik Njujorka, Bil de Blasio, na konferenciji za novinare u sredu. "Mi nećemo biti zaplašeni. Neće nas odvratiti ni od čega taj kukavički čin koji je ciljao najnevinije ljude usred najnedužjijih aktivnosti, čin koji je zamišljen da bi ljudi osetili da ne mogu da nastave sa svojim svakodnevnim životom".

De Blasio je dodao da je, zajedno sa guvernerom Njujorka Endrjuom Kumom i milion drugih, učestvovavao u godišnjoj Helovin paradi u utorak uveče - samo nekoliko sati nakon napada.

"Helovin parada prošle noći bila je divan primer neuspešnosti tog pokušaja", rekao je Kumo u sredu. "Milion Njujorčana izašlo je napolje sa svojim porodicama, sa svojom decom. Slavili su. Bili su tamo. Samo nekoliko sati nakon incidenta to je bio njujorški način da kažemo da nećemo biti odvraćeni. Nismo terorizovani. Nećete pobediti."

Video izvešta reportera Glasa Amerike Dževa Klastera: