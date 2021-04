Tepić optužila Palmu za podvođenje devojčica, on joj odgovara da će "zbog laži morati u zatvor"

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je su u Jagodini u hotelu "Alfa" i klubu "Tigar" organizovane žurke na koje su dovođene devojčice od 15, 16, 17 godina, a na kojima su bili i predstavnici vlasti. Ona je precizirala da je takve žurke organizovao Dragan Marković Palma, narodni poslanik i lider stranke Jedinstvena Srbija koja je u vladajućoj koaliciji sa SPS i SNS. Marković je rekao da je Tepić "iznela laži zbog kojih će morati da ide u zatvor".

"Podvođenje žena je gotovo svakodnevica u Jagodini, u tom privatnom gradu Dragana Markovića", rekla je Marinika Tepić na konferenciji za novinare i ljude na vlasti nazvala monstrumima, prenosi Fonet.

Na konferenciji je prikazan snimak muškarca sa zamagljenim licem i moduliranim glasom koji je, kako kaže, radio za Markovića i svedočio podvođenju devojčica.

Ispričao je da su devojčice od 15 do 18 godina Luks taksijem dovožene iz Beograda na žurke u hotel "Alfa" u Končarevu, a da su na tim žurkama bili Marković i njegovi koalicioni partneri.

Kako je rekao, i sam je bio na jednoj žurci kojoj su prisustvovali vlasnik TV Kopernikus (Srđan Milovanović), funkcioneri SPS Aleksandar Antić i Ivica Dačić i koja je, prema njegovim rečima, izgledala kao "stočna pijaca", a ne kao žurka.

Neidentifikovani muškarac sa snimka je ispričao i da je njegova drugarica radila kao hostesa kod Dragana Markovića, te da mu je jednom prilikom u apartman dovela devojčicu od 15, 16 godina, a da je Marković tada bio nag.

Marinika Tepić je ocenila da "tužilaštvo ne sme da ćuti na ove navode", te da je bi ovo bio razlog za pad Vlade.

Palma: Tepić čeka "prugasto odelo"

Dragan Marković Palma oglasio se nakon konferencije potpredsednice Stranke slobode i pravde navodeći da je Marinika Tepić iznela laži, te da će zbog toga morati da ide u zatvor, prenosi N1.

On je Tepić nazvao "glasnogovornicom Dragana Đilasa, predsednika Stranke slobode i pravde" i kaže da je zbog toga što je lagala čeka "prugasto odelo".

"Ono što je danas izgovorila gospođa, koja je glasnogovornica Dragana Đilasa su najgnusnije laži koje sam ikada čuo. To da ta gospođa laže, kao što sam nedavno rekao nije ništa novo, to je već postala svakodnevnica. Jedino što je tačno što je rekla je to da će neko zbog svega ovoga morati u zatvor, a to će biti Đilasova glasnogovornica, autor laži koje je danas izgovorila”, rekao je Marković.

Lider Jedinstvene Srbije je rekao da će sam otići u tužilaštvo sutra, ali poručuje da će isto morati da urade i Tepić, i čovek sa snimka koji je pustila na konferenciji.

"Glasnogovrnice, jedino što ste rekli, a da je istina je to, da će neko zbog svega ovoga morati u zatvor. Pošto to nisam ja, jer nema zašto, pripremite prugasto odelo”, saopštio je Marković.

Tužilaštvo se nije oglasilo povodom navoda Marinike Tepić.