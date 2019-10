Taksisti najavljuju pooštravanje protesta

Udruženja taksi prevoznika nastavila su, drugi dan za redom pritisak na nadležne, blokadom šireg centra Beograda, koja je trajala dva sata, između 13 i 15 časova, a najavljeno je i pooštravanje blokade ukoliko se njihovi zahtevi ne ispune.

Kako kažu, ukoliko nadležni ne odgovore, radikalizacija znači da će sledeće sedmice umesto od 13 do 15 sati, protest održati od 13 do 17 sati, za dve sedmice će pozvati porodice da im se pridruže, a za tri će podeliti taksiste da protestuju ujutru od 7 do 10 i popodne od 13 do 17 sati. Taksisti neće protestovati vikendom.

U utorak je, u odnosu na prvi dan protesta, bio veći broj vozila, koja su kretala u protestnu vožnju sa četiri lokacije - Obrenovački put, Blok 70, kod nekadašnje hale "Pionir i u Kumodraškoj da bi se sastali u Nemanjinoj ulici ispred zgrade Vlade.

Najveća i najbrojnija taksi udruženja navode da će se protest održavati i narednih dana zbog toga što, kako kažu, nadležni ne sprovodi zakon protiv "privrednih društava i udruženja koja nezakonito, posredstvom aplikacija, obavljaju taksi prevoz".

Glavni grad je potpuno paralisan u vreme blokade, a građani nemaju izbora i svoje obaveze završavaju peške, neki vidno nervozni, a neki i sa dozom razumevanja za one koji protestvuju.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je u ponedeljak povodom protesta beogradskih taksista izrazio nadu da će uskoro biti pronađeno rešenje što će otkloniti bloklade ulica i zadovoljiti sve zainteresovane strane.

Naveo je da njegovo ministarstvo nema direktna ovlašćenja za ovu oblast, ali je apelovao na sve strane da se fokusiraju na interes građana Beograda.

U saopštenju, Ružić je naveo da je nadležnost kontrole taksi prevoza putnika definisana Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, što je nadležnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a za čiji nadzor je odgovoran republički inspektor tog ministarstva.

Pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Saša Stojanović izjavio je da kompanija "Car go" u Srbiji radi nezakonito ali da su taksisti pribegli ekstremnom obliku protesta u glavnom gradu i da blokada Beograda nije rešenje.

"Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju prošao je sve instance - odobrila ga je premijerka, usvojen je na Vladi i u parlamentu i potpisao ga je predsednik Republike. U praksi imamo nepoštovanje tog zakona, drsko ponašanje i agresivnu kampanju jednog udruženja da zakon neće poštovati i da će raditi kako sami žele", izjavio je Stojanović.

Kako navodi u saopštenju resornog ministarstva, oni su preduzeli sve u okviru svojih nadležnosti, da je uspostavilo pravni okvir, ali da detaljnije odluke donose lokalne samouprave pojedinačno.

"Svaka samouprava zna svoje potrebe i u skladu sa tim propisuje mere kako bi grad mogao da funkcioniše. Za sprovođenje Zakona o prevozu putnika nadležni su grad, policija i komunalna policija, kojoj smo u okviru ovog zakona dali dodatna ovlašćenja, znajući da grad nema dovoljne kapacitete u inspekcijskom nadzoru, da mogu da sankcionišu svaki vid nelegalnog prevoza", navodi se u saopštenju.

U svakoj radnoj grupi za izradu ili izmenu zakona, kaže, učestvuju i predstavnici privrede ali, kako tvrdi, nikada se niko ispred "Car goa" nije prijavio da učestvuje u radu radne grupe za izmenu Zakona o prevozu putnika.