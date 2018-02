Tači: Podela nemoguća, nadam se dogovoru sa Beogradom 2018.

Kosovski predsednik Hašim Tači još jednom je isključio mogućnost podele Kosova i, u razgovoru za albansku redakciju Glasa Amerike, izrazio nadu da će Kosovo i Srbija ostvariti neki dogovor tokom ove godine, te da će na kraju procesa Priština dobiti bar stolicu u Ujedinjenim nacijama.

Hašim Tači kaže da je Kosovo očekivalo da strategija Evropske unije za Zapadni Balkan bude jasnija i ponudi konkretnije korake u pogledu Kosova i celog region.

"Međutim, moramo da uzmemo taj izveštaj kakav jeste, pročitamo ga i pravilno interpretiramo, ali moramo i da radimo na konkretnim potezima. Kosovo se kreće napred dok se bliži deseta godišnjica proglašenja nezavisnosti, priznale su ga brojne zemlje sveta, pridružili smo se oko 200 međunarodnih organizacija. Naš put je evropska perspektiva. Istovremeno, moramo da imamo na umu da su okolnosti Kosova drugačije od ostalih zemalja regiona, zato što ga još nisu priznale sve zemlje EU. Ta neizvesnost i neodređenost definitivno nije znak neuspeha kosovskog angažovanja već nedostatka evropskog jedinstva kada je reč o Kosovu, koje postoji zbog stava Španije, Rumunije, Grčke, Slovenije i Kipra, ali posebno Španije.”

Integracija i Kosova i Srbije u Evropu je povezana sa procesom normalizacije odnosa. Na pitanje kako stoje pregovori Beograda i Prištine Tači odgovara da je imperativ pronaći dogovor dve strane zasnovan na evropskim standardima i modelu.

“To je u interesu obe strane pošto će samo sporazum o punoj normalizaciji susedskih odnosa, saradnje i pomirenja naše dve zemlje ubrzati evropsku perspektivu i Kosova i Srbije. Ako ne postignemo takav dogovor, naudićemo jedni drugima i poremetiti evropski put jedni drugima tako da bi takav dogovor, za koji se nadam da će biti postignut 2018. obezbedio sigurnu, konkretnu evropsku perspektivu za Kosovu i Srbiju ali i ceo region", izjavio je za albansku redakciju Glasa Amerike Hašim Tači, koji prisustvuje molitvenom doručku u Vašingtonu.

Na pitanje da prokomentariše izjavu srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina koja je, u nekim izveštajima, interpretirana kao ponovno iznošenje ideje o podeli Kosova i sugestija da Beograd treba da zapravo pregovara sa Tiranom a ne Prištinom, Tači je odgovorio da su Albanija, Srbija i Kosovo suverene države.

“Srbija je, u nekoliko navrata pokušala da ubedi Tiranu da ospori državnost Kosova, kredibilitet i pravo na državljanstvo. Tirana neće upasti u tu zamku i to je već stavila do znanja. Jedino direktan dogovor između država Srbije i Kosova može biti kredibilan i svaki pokušaj da se to ospori biće neuspešan. Tirana podržava dijalog, ali dijalog suverenih zemalja. Pokušaja da se Kosovo podeli je bilo i biće, ali to je nemoguće. Kosovo je suverena država koja ima međunarodno zagarantovani teritorijalni integritet. Kosovo i Srbija treba da postignu dogovor koji će podržati i Evropska unija.“

A kako bi taj dogovor mogao da izgleda?

“Rano je da govorimo o tome kako bi izgledao, ali je važno da Kosovo funkcioniše u širem političkom i društvenom kontekstu. Istovremeno, moraju se poštovati suverenitet i teritorijalni integritet i sve mora biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Verujem da će na kraju ovog procesa Kosovo dobiti barem stolicu u UN, ako već u ovom momentu nije moguće očekivati da Srbija prizna državu Kosovo. Medjusobno priznanje bi okončalo problem. Kada bi Kosovo postalo članica UN, pet članica EU više ne bi mogle da poriču nezavisnost, a isto tako i protivnici nezavisnosti u Savetu bezbednosti poput Rusije i drugih zemalja", naveo je predsednik Kosova u razgovoru za Glas Amerike.