Švedska testira autobuse bez vozača

Prevoz u autobusu sa vozačem jednog dana mogao bi biti prošlost. Tehnološka kompanija u Stokholmu uveliko isprobava minibus bez vozača.

Na periferiji Stokholma, ovaj samo-vozeći minibus mogao bi postati budućnost javnog prevoza. Umesto vozača, ovaj autobus ima takozvanog “domaćina”, koji nadgleda vozilo i zatvara vrata nakon ulaska putnika.

“Ovo vozilo nema tradicionalni volan, kontrolnu tablu i vožnju obavlja automatski. Prema tome nemate tradicionalnog vozača, a zaustavljanje i pokretanje vozila nadzire osoba u busu, odnosno domaćin", kaže Piter Hafmar, generalni direktor kompanije Nobina Technology.

Autobus koristi senzore koji mu omogućavaju pogled na okolinu i bezbedno kretanje.

“Ukoliko osoba iskoči pred vozilo, ono je momentalno registruje i odreaguje, potom uspori ili se potpuno zaustavi”, ističe Hafmar.

Tokom šest meseci, unapred programirani autobus prevoziće putnike rutom od 1.5 km, smeštenom u oblasti sa informacionim i komunikacionim kompanijama.

“Ovo će nam pomoći da bolje putujemo od vrata do vrata, od autobuske stanice do kancelarije ili autobuske stanice do vaše kuće.”

Tokom probnog perioda autobusi neće prelaziti brzinu od 20 kilometara na čas. Putnici su zadovoljni.

“Očekivao sam pomalo neugodnu vožnju, nagli start, ali je sve prošlo bez problema i zaista sam impresioniran”, kaže Mihael Darnart, zaposlen u IT sektoru.

“Kompjuteri su manje skloni greškama od ljudi, pa bi bilo dobro kad bismo u saobraćaju imali više robota, a manje ljudi. Mislim da bi se na taj način smanjio celokupan broj smrtnih udesa i saobraćajnih nezgoda”, smatra student inženjerstva Matijas Lind.

Ipak, iz kompanije koja je ovaj autobus napravila kažu da je projekat i dalje u početnoj fazi.

“Ovo predstavlja rešenje za poslednju milju puta i daje mogućnost zaposlenima da putuju od autobuske stanice do kancelarije. Ipak, do zamene vozača doći će tek u dalekoj budućnosti”, zaključuje Hafmar.