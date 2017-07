Sve više nesreća u CG, kontrole saobraćaja i iz vazduha

Zbog početka ljetnje turističke sezone, ali i zbog sve većeg broja saobraćajnih nezgoda sa tragičnim posljedicama, u Crnoj Gori je počela kontrola drumskog saobraćaja iz vazduha. Akcija nazvana “Helikopter”, počela je danas, a trajaće do kraja ljetnje turisticcke sezone. Kontrola drumskog saobraćaja iz vazduha, u okviru akcija Helikopter, počela je danas, a trajaće do kraja ljetnje turističke sezone.

Crna statistika na crnogorskim drumovima, iz godine u godinu postaje sve lošija. U Crnoj Gori, u nekoliko posljednjih godina, godišnje pogine između 50 i 60 ljudi.

Enormno velike brzine prilikom vožnje glavni su uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima, utvrdio je vještak saobraćajne struke Goran Čarapić. Samo prekjuče u jednoj saobraćajnoj nesreći u sudaru dvoje vozila poginulo je pet osoba – službenik Vojske Crne Gore Vuk Medigović (33), njegova su-pruga Ivana Sekulović Medigović (34) i kćerka Dunja Medigović (7) i Dejan Marković (26) i Irena Kapa (15).

Čarapić je kazao za „Dan” da je rano govoriti o uzroku ove saobraćajne ne-sreće, ali je napomenuo da se tragedija dogodila na saobraćajnici koja je kao takva najpodložnija za najteže udese. Vještak je objasnio da su rekonstrui-sane saobraćajnice, kao što je ova u Golubovcima gdje je prekjuče stradalo pet osoba, mjesta gdje se događaju nezgode sa najtežim posledicama. Na tim saobraćajnicama moguće je razviti velike brzine.

"U Crnoj Gori danas postoje dobri, moćni automobili kojim najčešće upravljaju mlađi ljudi koji su skloni dokazivanju, i takva auta i putevi im povećavaju adrenalin što je i, kako statistika pokazuje, najčešći uzrok nesreća. U oko 95 odsto slučajeva "– objasnio je Čarapić. Osim velikih brzina, teške saobraćajne nesreće nastaju i zbog neprilagođene vožnje, kako propisima i signalizaciji, tako i uslovima na putu i gustini saobraćaja.

"Opasnost od teških posledica nezgoda povećava se i time što vozači u ta-kvim situacijama ne poštuju saobraćajnu signalizaciju i upravljaju vozilima u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što smanjuje njihovu koncentraciju i mogućnosti reakcije. Ukoliko bi se poštovali propisi i ograničenja brzina, kao i saobraćajna signalizacija, posebno na raskrsnicama koje su regulisane semaforima, broj saobraćajnih nezgoda bio bi daleko manji" , rekao je Čarapić.

Najveći broj udesa sa smrtno stradalim licima, objašnjava, nastaje prilikom preticanja. Kako navodi Čarapić, kada se vozači upuštaju u preticanje vozila kada za to ne postoje uslovi ili kada ne mogu dovoljno dobro procijeniti situ-aciju dolazi do sudara koji su najčešće direktni čeoni. Po pravilu posledice takvih udesa su katastrofalne. Vještak je ocijenio i da je neophodno da nadležni pooštre kazne zbog saobraćajnih prekršaja, jer će na taj način preventivno djelovati na vozače da poštuju propise, čime bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda. Tako, predlaže Čarapić, treba povećati novčane kazne, ali i oduzimanje vozačkih dozvola i registarskih tablica, i to na duži period.

Osim toga, kako dodaje, neophodno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova konstantno sprovodi aktivnosti usmjerene na podizanje bezbjednosti saobraćaja. Praksa policije je da se te akcije sprovode periodično i da traju po 15 do mjesec dana. – Kada te aktivnosti traju i sami vozači znaju da postoje akcije pa se prilago-đavaju uslovima na putu i propisima kako ne bi bili kažnjeni. Tada se i broj saobraćajnih nezgoda znatno smanji. Upravo iz tih razloga aktivnosti MUP-a treba da budu trajne – tvrdi Čarapić. Naglasio je da je neophodno da u cilju smanjenja broja udesa saobraćajne propise poštuju ne samo vozači, nego i pješaci, biciklisti, motociklisti.

Pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević, saopštio je da su analizom najtežih saobraćajnih nesreća s najtežim posljedicama, došli do zaključka da je odlučujući ljudski faktor.

"Kad je riječ o saobraćajnim nesrećama sa smrtno stradalim licima, najčešći uzroci su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola, nepropisno preticanje, i ono što želim naročito da istaknem, kad je riječ o ljetnjoj sezoni, umor stranih državljana koji dolaze na odmor u Crnu Goru", rekao je Janjušević.

On je na strance koji dolaze u Crnu Goru apelovao da odmaraju tokom puta.

"Pripadnici saobraćajne policije će tokom sezone preduzimati niz akcija, i nastavićemo preventivne i represivne kontrole, kako bi stepen bezbjednosti saobraćaj podigli na veći nivo", rekao je Janjušević, ocjenjujući da je akcija Helikopter, koja se sprovodi osmu godinu, dala dobre rezultate.

Akcija će se realizovati u vrijeme najvećih saobraćajnih gužvi. Policija je saopštila da će akcija helikopter pružati podršku saobraćajnim patrolama do kraja ljetnje turističke sezone.

"Akcija 'Helikopter' će se sprovoditi do kraja ljetnje turističke sezone, u sklopu rada Štaba Operativne akcije 'Ljeto 2017', kako bi se pružila podrška saobraćajnim patrolama u održavanju povoljnog stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima kao i sveukupnim aktivnostima koje Štab realizuje", navodi se u saopštenju Uprave policije.