Junker predsedniku EP: Vi ste smešni!

Da li EU vladaju velike i moćne nacije? Predsjednik Evropske komisije, Žan Klod Junker vjeruje da je tako jer je danas, govoreći o rezultatima, inace vrlo uspješnog, predsjedavanje Malte EU u Evropskom parlamentu, u sali imao tek tridesetak parlamentaraca. Da je umjesto malteškog premijera Muskata, ovdje Angela Merkel, sala bi bila prepuna, rekao je Junker i obećao da više nikada neće doći u Evropski parlament ukoliko bude tako malo interesovanja, što je izazvalo do sada nevidjenu svadju izmedju njega i predsjednika Evropskog parlamenta Tajanija.



Zaista, da li je toliko važno ko je na evropskom rotirajućem kormilu? Sudeći prema današnjem interesovanju evropskih parlamentaraca za raspravu o tek okončanom predsjedavanju Malte, jeste, jer je tek poneka klupa plenarne sjednice u Strazburu bila popunjena. To je vidno iziritiralo predsjednika Evropske komimsije koji je došao da da svoj sud o malteškom predsjedavanju.



"Činjenica da je prisutno tek tridesetak parlamentaraca pokazuje da parlament nije ozbiljan po ovom pitanju. Zamišljam da je umjesto malteškog premijera Muskata njemačka kancelarka Merkel ili francuski predsjednik Makron, bila bi puna sala! ", rekao je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.



"Gospodine predsjedniče, molim Vas za vise poštovanja prema Parlamentu. Komisija može da kritikuje Parlament, ali Komisija ne kontroliše Parlament, Parlament je taj koji kontroliše Komisiju!", odgovorio je predsednik Evropskog parlamenta Antoni Tajani.



"Samo nekoliko parlamentaraca na plenarnoj sjednici da kontroliše Komisiju? Vi ste smiješni!”, nastavio je Junker.



"Gospodine predsjedniče, molim Vas da birate riječi! Mi nismo smiješni, molim Vas, molim!”, rekao je Tajani.



"Nikad više neću doći na ovakve sastanke! Parlament kontroliše Komisiju, ali taj Parlament mora da poštuje predsjedavanje i malih država, a Parlament to sada ne čini! Želim da odam priznanje za sve što je premijer Malte uradio, on i cijeli malteški tim su uradili izvanredan posao, hvala.", zaključio je Junker.



To je raspravu okrenulo u smjeru: da li je veličina zemlje koja predsjedava presudna za dobar rezultat?



"Dokazali ste da malo ostrvo nema straha da preuzme odgovornost", rekla je članica Evropskog parlamenta iz Španije Maite Pagarartundua Ruiz.



"Malta je preuzela predsjedavanje u vrijeme velikih izazova i pokazala izvanredne rezultate. A to nije zato što je mala, već zato što je uložila posebne napore u to", rekao je član Evropskog parlamenta iz Mađarske Peter Nidermuler.



A Malta jeste napravila ozbiljan posao- pored ostalog, ukinut je roming, uspostavljena kancelarija evropskog tužioca, dok joj se na dušu stavlja slabašan odgovor na izbjegličku krizu, problem koji, primjetili su danas mnogi, nije riješen ne zbog nesposobnosti odlazeće predsjedavajuće EU, već zbog odbijanja brojnih evropskih država da iskažu potrebnu solidarnost. A priča o malim-velikim državama na čelu Evrope se nastavlja: već par dana predsjedavajuća je Estonija koja bi, nadaju se u Briselu, trebala nastaviti da dokazuje kako za uspješan posao predsjedavanja veličina države nije

presudna.