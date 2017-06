Šutanovac: Srbija samo spolja izgleda stabilno

Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac razgovarao je tokom posete Vašingtonu sa zvaničnicima Stejt Departmenta, koji se najviše bave regionom Zapadnog Balkana: zamenikom pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Hojtom Jiem i direktorom Kancelarije za Jugoistočnu Evropu Metjuom Palmerom.

Šutanovac kaže da u Vašingtonu postoji veliko interesovanje za razvoj stepena demokratije u Srbiji, stanje u medijima, ali pre svega stabilnost čitavog regiona, koji je – kako kaže – u poslednje vreme pokazao da je prilično nestabilan. Međutim, Šutanovac ističe da je za stabilnost regiona neophodna prava i iskrena demokratija, zasnovana na kvalitetnom životu građana, a ne takozvana “stabilokratija”, koja održava prividnu stabilnost, a vodi u nestabilnost.

“Izgradnja institucija, poštovanje zakona, izgradnja nezavisnih organa je nešto što je neophodno za svaku državu u svetu, svaku zemlju koja teži da bude demokratski razvijena. Mislim da je to upravo deo razgovora, koji sam imao ovde u Vašingtonu, u želji da im objasnim da Srbija možda deluje spolja stabilno, ali zemlja koja ima najniži životni standarad u Evropi, zemlja u kojoj se za jedan sat rada dobije jedan evro, ne može sebe da smatra ni demokratski razvijenom, niti zemljom koja je perspektivna i koja može da napravi krupne korake u smeru daljeg priključivanja Evropskoj uniji”.

Glas Amerike: Vi ste posećivali Vašington i kada ste bili deo vlasti, kao ministar odbrane, sada ste ovde u svojstvu opozicionog lidera. Kakva je razlika kada imate sastanke sa predstavnicima administracije, u dve tako drugačije uloge?

“Kao ministar odbrane imao sam priliku da razgovaram sa potpredsednikom Amerike, državnim sekretarom, kao i sekretarom za odbranu. Potpuno je drugačiji nivo razgovora, svakako, odnosno nivo donošenja odluka. Razgovori se vode na gotovo istovetan način, interesovanja su identična, ali ovo su razgovori koji treba da pripreme oni koji donose odluke, a kada imate razgovore sa tako visokim predstavnicima administracije, kao što su sekretar za odbranu ili državni sekretar, onda se odluke donose čak i na samim sastancima”, ističe predsednik DS-a.

U svetlu polaganja zakletve Aleksandra Vučića na položaj predsednika Srbije, Šutanovac kaže da to što se do poslednjeg trenutka nije znalo kada će se to dogoditi pokazuje nepoštovanje vlasti prema građanima, opoziciji, pa čak i onima koji su glasali za Aleksandra Vučića za predsednika republike.

"Mislim da je Srbija imala jako lošeg premijera, jako lošeg premijera, koji ima izuzetno loše rezultate rada. Videćemo da li će taj trend nastaviti i kao predsednik republike, a izvesno je da premijer, ko god bio, da će biti samo poluga vlasti upravo predsednika republike."

Glas Amerike: Demokratska stranka na predsedničkim izborima nije imala svog kandidata, podržali ste Sašu Jankovića. Kako će se to dalje razvijati, da li će postojati saradnja sa pokretom koji je u međuvremenu osnovan?

“Demokratska stranka je pokazala da na izborima možemo da se pre svega borimo za zajednički opšti interes i da podredimo naš stranački interes onome što smo smatrali da je naš zajednički interes, a to je da imamo zajedničkog kandidata, i to ovog puta Sašu Jankovića. Nažalost, neke druge opozicione stranke nisu razumele želju da imamo zajedničkog kandidata, desilo se da imamo više kandidata i onda smo mi ispali stranka koja je pordžavala kandidata koji je zauzeo drugu poziciju, ali nedovoljno jakog da uđemo u drugi krug. I mislim da je to u stvari suština, i pitanje perspektive i budućnosti opozicije u Srbiji, a to je da li ćemo imati snage da svi kao što je DS pokazala jednu državotvornost i jedan interes opšti da svi zauzmemo takav stav i u toj opciji sam siguran, da na nekim sledećim izborima, već u gradu Beogradu, možemo da pobedimo SNS”.