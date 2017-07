Susret predsednika Srbije i Hrvatske u Dubrovniku: Kičma odnosa u reigonu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio se u petak u Dubrovniku da sa hrvatskom predsednicom Kolindom Grabar Kitarović nastavi saradnju dve zemlje na rešavanju konkretnih problema.

"Razgovarao sam s hrvatskom predsednicom o konkretnim problemima koji proizlaze iz deklaracije koju smo potpisali u Subotici. Kuću Bana Jelačića ćemo mi finansirati, što je dobar signal za Hrvate. Posle rešavanja pitanja asfaltiranja ulica i finansiranja medija na hrvatskom jeziku, imamo još problema za 10 od 34 udžbenika na hrvatskom jeziku", rekao je Vučić novinarima u Dubrovniku, gde prisustvuje sastanku šefova država i vlada Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Kako javlja Beta, on je rekao da je rešavanje problema "što je moguće brže" između Hrvatske i Srbije važno zbog Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji i da je "dobro da se oni osećaju normalno, kao građani tih zemalja".

Za Srbiju je najvažnije da se sačuva mir i stabilnost u regionu i da bude što više konkretnih projekata, jer to donosi boljitak gradjanima Srbije.

Vučić je rekao da je primetio da se produbljuje saradnja EU i NATO i da bi Srbija želela da čuje ideje i planove o tome.

"Vidim da se intenzivira saradnja EU i NATO, ne znam da li je to odvojeni pokret od NATO-a, jer do sada nismo ništa čuli osim u neformalnim razgovorima. Srbija nije zainteresovana za ulaske u vojne saveze i ne mislimo da smo ugroženi od bilo koga zbog vojne neutralnosti", naveo je Vučić.

Vučić u Dubrovniku predstavlja Srbiju na sastanku regionalne inicijative Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Hrvatska završava jednogodišnje predsedavanje tom inicijativom, koje će sada preuzeti Slovenija.

Članice SEECP su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska. Kosovo učestvuje pod nazivom SEECP učesnik (participant).

Vučić: Odnosi Srbije i Hrvatske – kičma odnosa u regionu

Vučuić je izjavio da odnosi Hrvatske i Srbije napreduju i da su oni "kičma odnosa u Jugoistočnoj Evropi". Na konstataciju novinara da se čini da je Vučić našao zajednički jezik s predsednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Vučić je za regionalnu televiziju N1 rekao da su odnosi Srbije i Hrvatske "kičma odnosa u Jugoistočnoj Evropi".

"Ako se mi dogovorimo o funkcionisanju, budućnost će biti odlična", rekao je on.

On je rekao i da je Srbija na "čvrstom evropskom putu", ali da to ne zavisi samo od nje, već i od onih koji treba da je "puste da uđe u EU".

Na pitanje ima li kontrolu nad novom premijerkom Anom Brnabić, predsednik Srbije je odgovorio da ona ima njegovo poverenje i da je "jako srećan zbog nje".

Upitan o ministru odbrane Aleksandru Vulinu i oštrim porukama koje je ranije upućivao vlastima u Hrvatskoj, Vučić je rekao da ni izjave koje su dolazile iz Hrvatske nisu bile "nimalo slatke". "Pustite to, ja sam vrhovni komandant oružanih snaga, on će (Vulin) obavljati poslove u skladu s programom Vlade. Verujem da naši odnosi mogu samo ići napred", istakao je Vučić.

Upitan da li će on biti prvi predsednik Srbije koji će reći da je Kosovo nezavisno, Vučić je odgovorio da to ne može reći, jer bi bilo u suprotnosti sa zakletvom koju je položio. "To ne mogu reći, jer bi to bilo suprotno zakletvi koju sam položio, ali da razgovaram s Albancima i Srbima, mislim da je lekovito za sve nas", rekao je Vučić.

On je rekao i da se jako boji raspleta situacije oko posrnulog hrvatskog koncerna Agrokor. "Jako se bojim za Agrokor i za posledice svega koje mogu doći. Hrvatskoj po tom pitanju želim puno uspeha, ali se jako bojim", izjavio je Vučić.

Upitan da li može doći do "domino efekta" i prelivanja krize Agrokora u Srbiju, Vučić je odgovorio da "na kraju krajeva" do toga mora da dodje, i podsetio da je Agrokor vlasnik više firmi u Srbiji i da srpski proizvodjači "pune police" Agrokora u BiH i u Hrvatskoj.

Grabar-Kitarović: EU da nastavi proširenje

Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je na završnom sastanku šefova država i vlada Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) da Evropska unija treba da nastavi politiku proširenja i da ostane fokusirana na evropsku perspektivu jugoistočne Evrope.

"Pristup ove inicijative uspešno kombinuje naše zajedničke interese. Svaka od zemalja odabrala je sopstveni put, ali na ovaj ili onaj način imamo zajedničku evropsku perspektivu. Jedna stvar je sigurna - postoji jasna i sigurna volja svih nas da nadjemo zajednička rešenja i unapredimo živote naših gradjana", rekla je Grabar-Kitarović, prenosi regionalna N1 televizija.

Ona je u svom govoru naglasila i borbu protiv svih oblika terorizma.

"Pretnje globalnog terorizma su nešto na što je osetljiva svaka zemlja, bitno je da naše službe sarađuju", rekla je hrvatska predsednika i ocenila da EU i NATO moraju da ulože više truda u sigurnost zemalja regiona.

Ona je takođe naglasila da je Hrvatska predana projektu EU, a da ne želi Evropu "više brzina".