Superboul doprinosi širenju epidemije gripa u SAD?

Ovogodišnja finalna utakmica plej-ofa šampionata u američkom fudbalu – poznatija kao Superboul - održaće se u nedelju u Mineapolisu, u saveznoj državi Minesota. To je najveći sportski događaj u godini. Milioni ljudi pratiće TV prenos, a očekuje se da će i do milion Amerikanaca iz svih krajeva zemlje lično posetiti događaje koji imaju veze sa Superboulom. S obzirom na to da je grip široko rasprostranjen, neki se pitaju hoće li Superboul biti savršeno mesto za širenje zaraze.

TImovi su stigli i pripremaju se za veliki dan. Mineapolis, domaćin ovogodišnjeg Superboula, pretvorio je kongresni centar u fudbalsko igralište za decu.

Zbog široko rasprostranjenog gripa u SAD, neki izveštaji upoređuju ove lokacije sa ogromnom petrijevom šoljom, posudom za ispitivanje bakterijskih mikroorganizama.

U Minesoti već postoji pojačana aktivnost gripa, a ljudi mogu da prenesu virus i pre nego što im se pojave prvi simptomi.

“Kad god imate okupljanje velike grupe ljudi u zatvorenim prostorima znate da postoji šansa da se mnogo efiskasnije šire bakterije”, kaže Kris Eresman iz Instituta za zdravlje u Minesoti.

Volonteri na događajima koji se održavaju pred Superboul dezinfikuju opremu, posle svake upotrebe, kako bi eventualno sprečili širenje gripa.

“Brisali su sve i dezinfikovali pre nego što su dali deci da koriste”, objašnjava Džuli Ditlajn.

Međutim, veliki događaji nisu jedina stvar koja povećava rizik od širenja virusa.

“Čak i odlazak u nečiju kuću kako biste gledali prenosa utakmice, gde znate da će biti ljudi i da može doći do kašljanja i kijanja, a u nedavnoj sprovedenoj studiji otkriveno je da samim disanjem možete preneti virus”, ističe Džef Kvog, vodeći autor nove studije koja pokazuje da respiratorni virusi, naročito grip, mogu da utiče na srce.

“Ono što smo pokazali je da psotoji šest puta veća šansa da dobijete srčani napad u prvoj nedelji pošto što ste pozitivno testirani na infekciju gripa”.

Ko je u najrizičnijoj kategoriji? Osobe iznad 65 godina. U Minesoti, službenici za javno zdravlje savetuju ljudima da prilikom odlaska na fudbalsku utakmicu pokušaju da izbegavaju bliski kontakt sa bolesnim osobama, da često peru ruke, izbegavaju dodirivanje očiju i nosa i ukoliko nisu primili injekciju protiv gripa, da učine to što pre, jer sezona gripa još nije završena.