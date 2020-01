Steranović: Manje državljana Srbije na stranim ratištima, 28 u Siriji i Iraku

BEOGRAD - U Siriji i Iraku nalazi se 28 punoletnih državljna Srbije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, podsećajući da u Srbiji postoji zakon kojim se sankcioniše učešće njenih državljana u stranim sukobima.

Stefanović je ocenio da je donošenje tog zakona doprinelo da se drastično smanji broj državljana Srbije koji idu na strana ratišta.

"Prema našim podacima devet se vratilo u Evropu, ne samo u našu zemlju, dok je 12 osoba poginulo. Ova statistika ne obuhvata podatke za teritoriju Kosova, jer nemamo potpuni uvid u to", preneo je MUP reči Stefanovića.

Istakao je da borba protiv organizovanog kriminala i pranja novca predstavlja važan aspekt u borbi protiv terorizma i da skoro 40 odsto terorističkih napada ima veze sa organizovanim kriminalom.

Govoreći o merama koje je Srbija preduzela u sprečavanju finansiranja potencijalnog terorizma, Stefanović je rekao da su sprovedene mere koje preporučuju medjunarodni subjekti u borbi protiv finansiranja terorizma i pranja novca, kao i da su promenjeni zakoni koji targetiraju onlajn kladjenje ili korišćenje kripto valuta.

"Identifikovali smo slabe tačke u našem sistemu, pre svega oko onlajn plaćanja, bilo da je reč o igrama na sreću ili drugim finansijskim transakcijama, ali ulaganjima u gradjevinu, pre svega fizičkih lica, a ne kompanija. To su najozbiljniji izvori potencijalnog pranja novca. Praćenjem tih aktivnosti možemo doći i do organizovanog kriminala i do potencijalnog finansiranja terorizma", kazao je on na predavanju u Školi nacionalne obrane.