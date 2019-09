Srpske priče na engleskom jeziku i američkom tržištu

Dvadesetosam priča i isto toliko autora iz XIX i XX veka, od Stjepana Mitrova Ljubiše i Milovana Glišića, do Gorana Petrovića ili Milovana Vitezovića prevedenih na engleski jezik - to je u najkraćem opis najnovije knjige novinara i priređivača Branka Mikašinovića "Great Serbian Short Stories", to jest "Velike srpske kratke priče", koja je predstavljena u utorak u Narodnoj biblioteci u Beogradu.

Posle antologija srpske fantastične proze, drame, satire i komedije, Mikašinović je američkoj publici predstavio izbor srpskih kratkih priča, a u izjavi za Glas Amerike ističe da su prve reakcije američkih prevodilaca i izdavača pri susretu sa srpskim pripovedačima bile odlične:

"Za američke izdavače srpska kratka priča je egzotična, posebno u pogledu XIX veka. Te pripovetke govore o jednoj specifičnoj atmosferi i okolnostima, o srpskom patrijarhalnom društvu, o određenim navikama, o određenim ljudskim odnosima. To je za njih prosto nepojmljivo. A kada govorimo o XX veku, to je sasvim jedna druga priča. To su izuzetne pripovetke, koje su u rangu svetske književnosti", ističe Mikašinović.

Predsednik Udruženja književnika Srbije Milovan Vitezović je najavio da će posle svih devet antologija koje je objavio Branko Mikašinović postati član Udruženja po pozivu, a akademik Goran Petrović je na promociji govorio o važnosti predstavljanja srpske književnosti drugoj, globalnoj publici:

"Nije lako objaviti bilo šta od srpske književnosti u Americi. Između ostalog i zato što je to druga vrsta mentaliteta. Uostalom, neke od mojih kolega su mi pričale - tu se ipak prvo ceni ono što je ekonomski momenat. Knjižare su ogromne, kao i svuda u svetu su iste, 90 odsto naslova su gotovo svuda isti - u i Beogradu, verovatno i u Americi. I ostaje mali procenat za one koji nisu na top listama, koji dolaze sa relativno malih govornih područja, i koji nude nešto što je možda ipak malo drugačije u odnosu na mejnstrim, u odnosu na glavni tok svetske književnosti", rekao je Goran Petrović.

Kao dugogodišnji novinar Glasa Amerike, Branko Mikašinović otkriva da poslovi novinara i pisca antologije imaju malo toga zajedničkog. Radeći kao novinar imao sam tu privilegiju da uradim intervjue sa nizom najznačajnijih ličnosti, kaže Branko:

"Priređivački posao je stvar rada od srca, stvar koja je za mene bila opsesija, koja je za mene bila obaveza, dužnost da to uradim. Rekao bih - u krajnjoj liniji i iz patriotskih razloga", ističe Mikašinović.

Na kraju, treba reći i da će zbirka "Velike srpske kratke priče", kao i prethodne četiri antologije Branka Mikašinovića biti objavljene i u Srbiji.